Лига наций: представители УПЛ присоединились к победе Люксембурга, Финляндия эпически потеряла победу над боснийцами
Состоялись очередные поединки Лиги наций. Результаты узнавайте на Футбол 24.
Лига наций 2022/23, 1-й тур
Второй дивизион, группа 3
Финляндия – Босния и Герцеговина – 1:1
Голы: Пукки, 45+1 (пен) – Превляк, 90+3
Черногория – Румыния – начало в 21:45
Третий дивизион, группа 1
Литва – Люксембург – 0:2
Голы: Синани, 44, 78
Турция – Фарерские острова – начало в 21:45
Люксембург сумел одолеть Литву благодаря Даниэлю Синани. Форвард Норвича стал автором дубля, забив в конце двух 45-минут. За триумфаторов, к слову, играли представители клубов УПЛ – Жерсон Родригес (Динамо) и Венсан Тилль (Ворскла).
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Поединок между Финляндией и Боснией и Герцеговиной имел схожее развитие событий. Первый гол был забит уже в добавленное арбитром время до первого тайма. Его автор – тоже нападающий Норвича Тээму Пукки, он реализовал пенальти. Но Суоми не смогли удержать победный результат и пропустили на 90+3 минуте. Итоговая ничья.