Лига наций: определились все участники финала четырех
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По итогам группового этапа Лиги наций стали известны имена претендентов на звание победителя турнира.
Италия, Франция, Бельгия и Испания стали участниками второго в истории финала четырех Лиги наций.
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Жеребьевка решающей стадии должно состояться вскоре, 3 декабря. Матчи будут проведены в Италии, полуфиналы 6 и 7 октября 2021, а финал – 10-го.
Отметим, что Лига наций точно получит нового триумфатора – единственным победителем в истории турнира является Португалия.
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