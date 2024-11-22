Жеребьевка плей-офф Лиги наций: сложный жребий для Украины, мировая классика в четвертьфинале – все результаты
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Сборная Украины узнала соперника.
Жеребьевка Лиги наций началась в пятницу, 22 ноября, в 13:00 по Киеву.. Событие можно было посмотреть на MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию в этой новости. Сборная Украины после победы над Албанией поборется за выход в Лигу А. "Сине-желтые" получили в соперники Бельгию, с которой встречались на Евро-2024.
"Только не они!": Маркевич выделил главного нежелательного соперника для Украины в матчах за выход в элиту
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25:
Плей-офф групп С/D
Гибралтар – Латвия
Мальта – Люксембург
Плей-офф групп B/С
Косово – Исландия
Болгария – Ирландия
Армения – Грузия
Словакия – Словения
Плей-офф групп А/B
Турция – Венгрия
Бельгия – Украина
Австрия – Сербия
Греция – Шотландия
1/4 финала
Нидерланды – Испания
Дания – Португалия
Хорватия – Франция
Италия – Германия
1/2 финала
Италия/Германия – Дания/Португалия
Нидерланды/Испания – Хорватия/Франция
Состав корзин
1/4 финала
Корзина 1 (победители групп Лиги А) – Португалия, Франция, Германия, Испания.
Корзина 2 (вторые команды групп Лиги А) – Хорватия, Италия, Нидерланды, Дания.
За места в Лиге А
Корзина 1 (третьи команды групп Лиги А) – Шотландия, Сербия, Венгрия, Бельгия.
Корзина 2 (вторые команды групп Лиги В) – Греция, Австрия, Турция, Украина.
За места в Лиге В
Корзина 1 (третьи команды групп Лиги В) – Словения, Грузия, Исландия, Ирландия.
Корзина 2 (вторые команды групп Лиги С) – Словакия, Косово, Болгария, Армения.
За места в Лиге C
Корзина 1 (лучшие четвертые команды групп Лиги С) – Латвия, Люксембург.
Корзина 2 (вторые команды групп Лиги D) – Мальта, Гибралтар.
Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B, а также четвертьфиналы Лиги А пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал – 8 июня. Стыковые поединки между Лигами C/D запланированы на 26 и 31 марта 2026 года.
"Артета в Арсенале теперь задумается, почему Саше нет места": Грозный – о легкой игре и разнице между Яремчуком и Довбиком