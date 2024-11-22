Жеребьевка Лиги наций началась в пятницу, 22 ноября, в 13:00 по Киеву.. Событие можно было посмотреть на MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию в этой новости. Сборная Украины после победы над Албанией поборется за выход в Лигу А. "Сине-желтые" получили в соперники Бельгию, с которой встречались на Евро-2024.

"Только не они!": Маркевич выделил главного нежелательного соперника для Украины в матчах за выход в элиту

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25:

Плей-офф групп С/D

Гибралтар – Латвия

Мальта – Люксембург

Плей-офф групп B/С

Косово – Исландия

Болгария – Ирландия

Армения – Грузия

Словакия – Словения

Плей-офф групп А/B

Турция – Венгрия

Бельгия – Украина

Австрия – Сербия

Греция – Шотландия

1/4 финала

Нидерланды – Испания

Дания – Португалия

Хорватия – Франция

Италия – Германия

1/2 финала

Италия/Германия – Дания/Португалия

Нидерланды/Испания – Хорватия/Франция

Состав корзин

1/4 финала

Корзина 1 (победители групп Лиги А) – Португалия, Франция, Германия, Испания.

Корзина 2 (вторые команды групп Лиги А) – Хорватия, Италия, Нидерланды, Дания.

За места в Лиге А

Корзина 1 (третьи команды групп Лиги А) – Шотландия, Сербия, Венгрия, Бельгия.

Корзина 2 (вторые команды групп Лиги В) – Греция, Австрия, Турция, Украина.

За места в Лиге В

Корзина 1 (третьи команды групп Лиги В) – Словения, Грузия, Исландия, Ирландия.

Корзина 2 (вторые команды групп Лиги С) – Словакия, Косово, Болгария, Армения.

За места в Лиге C

Корзина 1 (лучшие четвертые команды групп Лиги С) – Латвия, Люксембург.

Корзина 2 (вторые команды групп Лиги D) – Мальта, Гибралтар.

Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B, а также четвертьфиналы Лиги А пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал – 8 июня. Стыковые поединки между Лигами C/D запланированы на 26 и 31 марта 2026 года.

"Артета в Арсенале теперь задумается, почему Саше нет места": Грозный – о легкой игре и разнице между Яремчуком и Довбиком