Лига наций: Македония победила Лихтенштейн, Армения разгромила Гибралтар с хоккейным счетом

Состоялись матчи дивизиона D в группе 4. Македония на выезде уверенно победила Лихтенштейн, Армения на выезде забила 6 голов Гибралтару.

Лихтенштейн в родных стенах принимал Македонию. В первом тайме голов команды не забивали. Во второй половине встречи хозяева остались вдесятером после второй желтой карточки Визера на 50-й минуте.

После удаления Лихтенштейн засел в глухую оборону. Барди уже на 53-й минуте вывел Македонию вперед, а удвоил преимущество гостей Несторовски, который забил на 91-й минуте после ассиста Трайковски. В итоге уверенно победа македонцев со счетом 2:0.

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В другом матче квартета встречались Гибралтар и Армения, которые выдали сверхрезультативный поединок, забив на двоих 8 голов. Гибралтар быстро сумел открыть счет, отличившись уже на 10-й минуте. Армяне смогли отыграться усилиями Мовсисяна.

Во втором тайме началась настоящая голевая феерия. Сначала все тот же Мовсисян оформил хет-трик за 6 минут, а позже отличился Карташян и Карапетян, который довершил избиение. Гибралтар смог забить, однако, этот гол вряд-ли подсластил горечь поражения со счетом 2:6.

После 5-туров Македония с 12-ю очками возглавляет группу D4. На втором месте Армения, у которой 9 пунктов, что на три больше, чем в Гибралтара. Аутсайдер квартета – Лихтенштейн, который имеет 3 очка.

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Лига наций, группа D4, 5-й тур

Лихтенштейн – Македония – 0:2

Голы: Барди, 53, Несторовски, 90+1

Гибралтар – Армения – 2:6

Голы: Де Бар, 10 Пристли, 78 – Мовсисян 27,48,52, 54, Карташян, 66, Карапетян,