В пятницу, 15 ноября, состоялись очередные матчи 5-го тура Лиги наций. Счета и обзоры встреч можно посмотреть на "Футбол 24".

Лига наций, 5-й тур

Лига С

Кипр – Литва – 2:1

Голы: Кастанос, 18, Ционис, 63 – Гинейтис, 47

Люксембург – Болгария – 0:1

Голы: Краев, 23

Северная Ирландия – Беларусь – 2:0

Голы: Баллард, 50, Чарльз, 62 (пен.)

Лига D

Сан-Марино – Гибралтар – 1:1

Голы: Нанни, 90+1 (пен.) – Уокер, 11

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Литва подходила к поединку в сложном положении, занимая последнее место в группе с 0 очков. Кипр опережал соперников на одну строчку, имея 3 очка. В сегодняшнем матче литовцы неожиданно создали первый опасный момент, однако мяч пролетел над перекладиной. Хозяева не простили ошибки оппонентов и уже на 18-й минуте открыли счет.

Во втором тайме гостям удалось сравнять. Литовцы почти сразу имели шанс выйти вперед, но их удар прошел мимо правой штанги. Впоследствии, на 63-й минуте, Кипр вышел вперед. Стоит отметить, что 90 минут на поле провел форвард Колоса Гитис Паулаускас, хотя ему не удалось отметиться результативными действиями.

Люксембург встретился с Болгарией. В первой игре команды не смогли выявить сильнейшего, завершив матч без голов. На этот раз гости выглядели увереннее и открыли счет на 23-й минуте. До завершения первого тайма командам не удалось изменить цифры на табло, поэтому на перерыв Болгария ушла с минимальным преимуществом. Во второй половине встречи хозяева начали играть значительно активнее, но это не принесло ожидаемого результата.

Беларусь померилась силами с лидером группы – Северной Ирландией. В предыдущей встрече соперники разошлись безголевой ничьей. На этот раз до перерыва также обошлось без забитых мячей, хотя хозяева создали несколько опасных моментов, но им не хватало точности.

Уже во втором тайме Северная Ирландия подтвердила статус лидера и на 50-й минуте сумела выйти вперед, а вскоре и увеличила отставание благодаря реализованному пенальти Чарльза. Матч завершился поражением белорусов (0:2).

А вот в Лиге D Сан-Марино принимал Гибралтар. Гости быстро взяли инициативу и уже на 11-й минуте открыли счет, поставив хозяев в непростое положение. До конца основного времени счет оставался неизменным, но в компенсированное время Сан-Марино заработал пенальти, который удачно реализовал один из игроков, сравняв счет. До финального свистка сильнейшего команды не выявили.