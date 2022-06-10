Состоялись очередные поединки в дивизионах C и D в рамках Лиги наций. Читайте отчет о встречах на Футбол 24.

Лига наций, 3-й тур

Дивизион C, группа 3

Азербайджан – Словакия – 0:1

Гол: Вайсс, 81

Дивизион D, группа 1

Молдова – Латвия – 2:4

Голы: Николаеску, 5, (пен.), Моцпан, 64 – Гутковскис, 19, 60, Икауньекс, 26, 75

В матче дивизиона C Словакия прилетела в гости к Азербайджану. Словаки владели инициативой большую часть встречи, но забили лишь в конце, гол в активе Владимира Вайсса. Победа позволила набрать 6 очков и сравниться с Казахстаном, который сегодня встретится с Беларусью.

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Латвия же в очень результативной встрече обыграла Молдову. Николаеску на 5 минуте реализовал пенальти, но Гутковскис и Икауньекс до перерыва сделали счет в пользу латышей. После перерыва Гутковскис оформил дубль, а после гола Моцпана тоже самое сделал Икауньекс. Эта победа сделала Латвию безальтернативным лидером группы (9 очков в 3 играх), а Молдова осталась второй с 4 пунктами.

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