Лига наций: Латвия в матче с 6 голами перестреляла Молдову, Словакия вымучила победу над Азербайджаном
Состоялись очередные поединки в дивизионах C и D в рамках Лиги наций. Читайте отчет о встречах на Футбол 24.
Лига наций, 3-й тур
Дивизион C, группа 3
Азербайджан – Словакия – 0:1
Гол: Вайсс, 81
Дивизион D, группа 1
Молдова – Латвия – 2:4
Голы: Николаеску, 5, (пен.), Моцпан, 64 – Гутковскис, 19, 60, Икауньекс, 26, 75
В матче дивизиона C Словакия прилетела в гости к Азербайджану. Словаки владели инициативой большую часть встречи, но забили лишь в конце, гол в активе Владимира Вайсса. Победа позволила набрать 6 очков и сравниться с Казахстаном, который сегодня встретится с Беларусью.
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Латвия же в очень результативной встрече обыграла Молдову. Николаеску на 5 минуте реализовал пенальти, но Гутковскис и Икауньекс до перерыва сделали счет в пользу латышей. После перерыва Гутковскис оформил дубль, а после гола Моцпана тоже самое сделал Икауньекс. Эта победа сделала Латвию безальтернативным лидером группы (9 очков в 3 играх), а Молдова осталась второй с 4 пунктами.
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