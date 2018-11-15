Лига наций: Казахстан разошелся миром с Латвией

Состоялся матч Лиги наций в группе D1 между Казахстаном и Латвией.

Казахстан в Астане принимал сборную Латвии в рамах 5-го тура Лиги наций. С первых минут хозяева взяли мяч под свой контроль. Казахи играли первым номером, латыши действовали на контратаках.

Подопечные Стойлова имели немало моментов, однако смогли открыть счет только в конце первого тайма. На 37-й минуте Муртазаев отдал точную передачу на Суюнбаева, который нанес результативный удар по воротам Ваниниса и вывел вперед сборную Казахстана. После гола у хозяев было еще несколько возможностей для взятия ворот, однако голкипер сборной Латвии действовал уверенно.

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В начале второго тайма национальная команда Латвии смогла сравнять счет. На 49-й минуте Ракелс точным ударом восстановил паритет во встрече. Казахи начали активнее играть в атаке, но организованная оборона латвийцев не давалf ничего создать хозяевам. На 93-й минуте сборная Латвии могла вырвать волевую победу, однако форвард латвийцев пробил в голкипера. Следовательно, команды поделили очки.

После 5 туров сборная Казахстана занимает 2-е место в группе D1, имея в активе 6 очков, что на 3 очка больше, чем у Латвии, которая идет третьей. Еще один матч квартета между Андоррой и Грузией сыграют сегодня в 21:45.

Лига наций 2018/19, группа D1, 5-й тур

Казахстан – Латвия – 1:1

Голы: Cуюмбаев, 37 – Ракелс, 49

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