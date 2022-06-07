Лига наций: Казахстан неожиданно победил и закрепил лидерство, Молдова не сумела одолеть Андорру
Состоялись очередные матчи Лиги наций, подарившие несколько неожиданных результатов.
Лига наций
Дивизион В
Исландия – Албания – 1:1
Голы: Торстейнссон, 49 – Сефери, 30
Дивизион С
Беларусь – Азербайджан – 0:0
Словакия – Казахстан – 0:1
Гол: Дарабаев, 26
Дивизион D
Латвия – Лихтенштейн – 1:0
Гол: Зюзинс, 73
Андорра – Молдова – 0:0
Удаление: Стена, 43 (М)
Во втором по силе дивизионе Исландия разделила очки с Албанией, показав не лучшую игру дома. Впрочем, ни одним, ни другим не нужно беспокоиться о вылете. Из их квартета уже выбросили россиян.
Казахстан неожиданно обыграл на выезде Словакию – участника Евро-2020. Единственный гол в активе Дарабаева. Словаки забили в ответ, но VAR помог судье зафиксировать нарушение правил. Таким образом, Казахстан набрал 6 очков и закрепился на вершине своей группы. В параллельном матче Беларусь и Азербайджан расписали нулевую ничью.
В самом низком дивизионе Молдова не сумела одолеть Андорру. Правда, весь второй тайм бессарабы играли в меньшинстве. Латвия минимально обыграла Лихтенштейн и с максимальными показателями стала лидером.
Хорватия расписала ничью с Францией – у финалистов ЧМ-2018 ни одной победы за два тура Лиги наций