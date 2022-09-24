Лига наций, 5 тур

Дивизион B

Словения – Норвегия – 2:1

Голы: Шпорар, 69, Шешко, 81 – Холанд, 47

Дивизион C

Северная Ирландия – Косово – 2:1

Голы: Уайт, 82, Мадженнис, 90+3 – Мурики, 58

В Лиге B Словения принимала Норвегию – лидера группы B4. В случае победы Эрлинг Холанд и Ко могли досрочно выйти в элитный дивизион (при условии, что Сербия не обыграет Швецию). Бомбардир Манчестер Сити появился с первых минут, как и экс-динамовец Беньямин Вербич. Гости забили уже на 10-й минуте, однако гол отменили.

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Норвежцы владели инициативой и могли открывать счет в середине тайма, однако чудо-сейв выдал Ян Облак, не давший забить Эстигору. Куртич, выбивая мяч, попал себе в голову, чуть не организовав автогол. Обошлось. Был свой момент и у Холанда, который с острого угла не попал в ближнюю девятку. Словения в основном использовала длинные забросы на Шпорара, что не приносило особого успеха. В итоге, нули до перерыва.

А на старте второго тайма скандинавы забили. Словенцы потеряли мяч в своей штрафной, за что мгновенно были наказаны. Холанд забил свой 6-й гол в Лиге наций 2022/23. Были подозрения на игру рукой, однако VAR подтвердил легитимность взятия ворот. Стоянович мог забить в ответ, но вместо удара решил упасть. Заслуженная желтая. Впрочем, свой гол Словения таки забила – Шпорар из пределов вратарской замкнул прострел с левого фланга.

Ничья не слишком устраивала подопечных Сольбаккена, но норвежцы пропустили еще раз. Беньямин Шешко подработал мяч и из-за пределов штрафной бильярдно пробил в дальний угол. Кипер не спас. Сенсационные 2:1 – Норвегия потерпела первое поражение в Лиге наций. Скандинавы снова не смогли обыграть Словению и возродили интригу в группе. Теперь судьба путевки в элитный дивизион решится в очном матче Норвегии и Сербии. Словения одержала первую победу и поднялась с последнего места.

Северная Ирландия и Косово выясняли сильнейшего в рамках Лиги С. Хозяева потеряли любые шансы на повышение в классе, а балканцы еще теоретически могли догнать Грецию, но для этого нужно было выигрывать на выезде. Сделать это не удалось – косовары открыли счет, но не удержали минимальное преимущество, пропустив дважды. 2:1 – результат, который досрочно вывел Грецию в Лигу B (12 очков). У Косово 6 баллов, североирландцы имеют 5.

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