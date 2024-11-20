Завершился групповой этап Лиги наций 2024/25. "Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице и раскрывает место сборной Украины.

Дивизион А

Список участников "Финала восьми" был известен заранее. За звание четвертого чемпиона Лиги наций поборются Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания и Дания.

Список третьих мест дивизиона А особенно интересует Уараину. Шотландия, Бельгия, Венгрия и Сербия – какая-то из этих команд станет соперником "сине-желтых" в переходных матчах. Польша, Израиль, Босния и Швейцария прощаются с элитой Лиги наций.

Дивизион В

Чехия, Англия, Норвегия и Уэльс напрямую поднимаются в первый дивизион. Компания Украины в переходных матчах – Греция, Австрия и Турция. Грузия, Ирландия, Словения и Исландия будут бороться за выживание на этом уровне. Албании, Финляндии, Казахстану и Черногории уже не поможет ничего.

Дивизион С

Швеция, Северная Македония и Северная Ирландия празднуют выход в дивизион В. Четвертая прямая путевка зависла в воздухе из-за скандально сорванного матча Румыния – Косово. Для Эстонии, Кипра, Беларуси и Фарер розыгрыш Лиги наций завершился, потому что они уже никуда не денутся из Лиги С. Латвия и Люксембург еще сыграют в переходных матчах, а Литва и Азербайджан падают на дно.

Дивизион D

Историческим достижением отметилась сборная Сан-Марино, которая вместе с Молдовой идет на повышение. Гибралтар и Мальта могут составить им компанию, если выиграют переходные матчи. Лихтенштейн и Андорра – самые слабые команды сезона.

Украина прорвалась в стыковые матчи за элиту Лиги наций – Яремчук, Зинченко и Ко одолели Албанию в решающей игре