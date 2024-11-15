Лига наций УЕФА 2024/25

Дивизион A. Группа 2, 5 тур

Франция – Израиль – 0:0

Бельгия – Италия – 0:1

Гол: Тонали, 11

Италия упустила победу над Бельгией в родных стенах, но быстро начала отрабатывать потерянное на выезде. Барелла блестяще забросил черпачком на Ди Лоренцо, тот выкатил на убийственную позицию, с которой Тонали не имел права промахнуться. Впоследствии "Скуадра Адзурра" еще разочек попыталась подобным образом разыграли, однако в целом обе команды больше мучились, чем играли в футбол. Бельгия так вообще не могла до 57 минуты пробить из пределов штрафной. Троссар и Опенда хоть немного расшевелили это сонное царство, Доннарумма все контролировал. Ди Лоренца и Ретеги упустили по явной голевой возможности после перерыва. Бельгия окончательно теряет шансы на плей-офф.

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Израиль без шансов с разгромным счетом проиграл в номинально домашней игре против французов, но для соперника это в какой-то степени оказалось ментальной ловушкой. Команда Дешама вышла с ожиданиями, что главный аутсайдер группы снова сам подарит победу. Камавинга, который начал разгром в предыдущей встрече против отчетного соперника, был неудержим и на этот раз: по 2 удара в створ ворот и мимо цели, но все с дальней дистанции. Когда уже Франции удавалось добраться до особо опасных зон, 24-летний Даниэль Перетц доказывал, за что Бавария заплатила Маккаби за него 5 миллионов евро.

Daniel Peretz: man of the match vs France



90 minutes played

8 saves (6 inside the box)

2 high claims

1 clearance

54 touches

6/19 long balls

9.3/10 rating @SofascoreINT pic.twitter.com/TIwEa3Sjs2 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 14, 2024

Хорошо знакомый нам по выступлениям в донецком Шахтере Манор Соломон откровенно разочаровал – проиграл все единоборства и попытки дриблинга, зато сам себя дал обвести 4 раза. Оскар Глух, который летом помогал Зальцбургу выбивать Динамо из Лиги чемпионов, также не произвел особого впечатления на противоположном фланге атаки.

Курьезный момент случился с Абу Фани. Хавбек, который недавно громил киевский клуб в ЛЕ в составе Ференцвароша, долго не хотел покидать поле. Как оказалось, был прав – судья просто не мог нажать правильные кнопочки на электронном табло. Среди игроков, которые хочу немного думали об атаке, Фани как раз выделялся едва ли не больше всех. Кроме того, Абу выигрывал немало борьбы. В компенсированное время Тюрам в упор пробивал головой, Нкунку расстрелял, как и Заире-Эмери едва не с 11-метровой отметки. Перетц потянул все!

Израиль, пусть и не очень по игре, берет первое историческое очко в Дивизионе А. Франции нужно побеждать Италию с разницей в 3 гола, чтобы выиграть группу. Хотя это уже нюансы, ведь обе команды проходят в четвертьфинал Лиги наций.

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