Начался очередной игровой день 2-го тура Лиги наций. Грузия расписала ничью с Северной Македонией, а Армения уверенно победила Эстонию.

Грузия – Северная Македония – 1:1

Голы: Окриашвили, 13 (пен) – Ристовски, 33

Удаление: Муслиу 64

Армения – Эстония – 2 0

Голы: Карапетян, 43, Ангуло, 65

Грузия принимала Северную Македонию в матче лидеров Группы 2 Лиги наций. Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте. Полузащитник казанского Рубина Хвича Кварацхелия накрутил нескольких соперников и был сбит в штрафной гостей – пенальти. Наказание четко выполнил Окриашвили, известный по выступлениям за Мариуполь, Шахтер и Черноморц.

Македонцы, которые чаще контролировали мяч, эффектно ответили на 33-й. Пандев классно разрезал оборону грузин передачей на Ристовски, а тот покатил между ног вратарю. В дебюте второго тайма балканцы остались в меньшинстве – Муслиу получил прямую красную. Команда Вайса активно полезла вперед, но не сумела вырвать победу, создав множество моментов.

Армения довольно легко разобралась с эстонцами. Карапетян заложил фундамент будущего триумфа симпатичным ударом взлета. Не менее красиво забивал натурализованный колумбиец Ваймар Ангуло. После серии заблокированных ударов 28-летний хавбек удвоил преимущество хозяев пушечным выстрелом с линии штрафной.

Северная Македония осталась на первой строчке, опережая грузин по дополнительным показателям (в обоих – по 4 очка). Армения – третья (3), Эстония замыкает квартет с двумя поражениями.

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