Лига наций, лига c, группа 4

Гибралтар – Северная Македония – 0:2

Голы: Барди, 21, Николов, 84

Болгария – Грузия – 2:5

Голы: Илиев, 50, Стефанов, 83 – Давиташвили, 4, Христов, 31 (аг), Зивзиадзе, 52, Кварацхелия, 58 (пен.), Вако, 70

Нереализованный пенальти: Квеквескири, 90+4 (Грузия)

Группа 2

Кипр – Северная Ирландия – 0:0

Косово – Греция – 0:1

Гол: Бакасетас, 36

Удаления: Алити, 72, Мурич, 90+1 (оба – Косово)

Лига D, группа 2

Сан-Марино – Мальта – 0:2

Голы: Бусуттил, 59, Гилломье, 75

Северная Македония на классе одолела Гибралтар, отгрузив по голу в каждом из таймов. В лидеры группы вышла Грузия. Подопечные Вилли Саньоля несколько неожиданно разбили на выезде Болгарию. После двух туров грузины имеют разницу голов 9:2.

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Не все так ярко в группе 2, где четыре команды "выжали" один гол. Героем дня стал хавбек Анастасиос Бакасетас, принесший победу Греции над Косовом. Эллины с максимумом очков возглавляют квартет, а Северная Ирландия и Кипр набрали первые пункты, расписав "сухую" ничью в очном матче.

Лига D порадовала нас только одним поединком. Сан-Марино достойно держался почти час против Мальты, но островяне достигли своего благодаря точным ударам Бусуттила и Гилломье.

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