Лига наций, дивизион В, группа 3

Босния и Герцеговина – Финляндия – 3:2

Голы: Пьянич, 5 (пен.), Джеко, 29, 58 – Пукки, 10, Каллман, 18

Румыния – Черногория – 0:3

Голы: Мугоша, 42, 56, 63

Дивизион С, группа 1

Люксембург – Фарерские острова – 2:2

Голы: Ж. Родригес, 12 (пен.), К. Мартинс, 49 – Бьярталид, 57, 59

Турция – Литва – 2:0

Голы: Айхан, 37, Чалханоглу, 54 (пен.)

Нереализованный пенальти: Ундер, 82 (Т)

Дивизион D, группа 1

Молдова – Андорра – 2:1

Голы: Каймаков, 26 (пен.), Николаеску, 56 (пен.) – Виейра, 45+4

Лихтенштейн – Латвия – 0:2

Голы: Гутковскис, 20, 28

Босния и Финляндия были в одной группе отбора ЧМ с Украиной, а теперь пересеклись и в Лиге наций. Перестрелку устроили главные звезды команд. Одинокий Пукки не смог устоять под натиском Джеко и Пьянича. Румыния дома позорно уступила черногорцам и осталась на дне таблицы. Этот день запомнит 30-летний форвард Стефан Мугоша, в активе которого хет-трик.

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Турция вообще не испытывает сопротивления в третьем дивизионе. Команда Штефана Кунца выиграла 4 матча из 4, а конкуренты еще и теряют очки в очных матчах. Люксембург имел комфортное преимущество над Фарерами, не обошлось без участия Жерсона Родригеса, до сих пор принадлежащего Динамо. Впрочем, Йонес Бьярталид дублем вырвал для островитян хотя бы очко.

В группе 1 четвертого дивизиона доминирует Латвия. Балтийцы продолжили идеальное шествие победой над Лихтенштейном. Интригу поддерживает только Молдова, но отстает на 5 очков.

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