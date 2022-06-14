Лига наций: феерия давних знакомых Украины, позор Румынии, гол динамовца, идеальные Турция и Латвия
Завершился первый этап Лиги наций 2022/23 в дивизионах B, C и D.
Лига наций, дивизион В, группа 3
Босния и Герцеговина – Финляндия – 3:2
Голы: Пьянич, 5 (пен.), Джеко, 29, 58 – Пукки, 10, Каллман, 18
Румыния – Черногория – 0:3
Голы: Мугоша, 42, 56, 63
Дивизион С, группа 1
Люксембург – Фарерские острова – 2:2
Голы: Ж. Родригес, 12 (пен.), К. Мартинс, 49 – Бьярталид, 57, 59
Турция – Литва – 2:0
Голы: Айхан, 37, Чалханоглу, 54 (пен.)
Нереализованный пенальти: Ундер, 82 (Т)
Дивизион D, группа 1
Молдова – Андорра – 2:1
Голы: Каймаков, 26 (пен.), Николаеску, 56 (пен.) – Виейра, 45+4
Лихтенштейн – Латвия – 0:2
Голы: Гутковскис, 20, 28
Босния и Финляндия были в одной группе отбора ЧМ с Украиной, а теперь пересеклись и в Лиге наций. Перестрелку устроили главные звезды команд. Одинокий Пукки не смог устоять под натиском Джеко и Пьянича. Румыния дома позорно уступила черногорцам и осталась на дне таблицы. Этот день запомнит 30-летний форвард Стефан Мугоша, в активе которого хет-трик.
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Турция вообще не испытывает сопротивления в третьем дивизионе. Команда Штефана Кунца выиграла 4 матча из 4, а конкуренты еще и теряют очки в очных матчах. Люксембург имел комфортное преимущество над Фарерами, не обошлось без участия Жерсона Родригеса, до сих пор принадлежащего Динамо. Впрочем, Йонес Бьярталид дублем вырвал для островитян хотя бы очко.
В группе 1 четвертого дивизиона доминирует Латвия. Балтийцы продолжили идеальное шествие победой над Лихтенштейном. Интригу поддерживает только Молдова, но отстает на 5 очков.
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