Лига наций: Беларусь выиграла битву за лидерство у Люксембурга, Грузия споткнулась на Андорре

Состоялись матчи дивизиона D в группах 1 и 2. Беларусь на выезде обыграла Люксембург, Молдова минимально переиграла Сан-Марино, Андорра завоевала ничью в матче с Грузией.

Люксембург в родных стенах принимал Беларусь в рамках 5-го тура группы D1. Гости сумели победить благодаря дублю Драгуна, который сначала отличился на 37-й минуте, а после перерыва воспользовался хаосом в оборонительных порядках хозяев и результативно пробил по воротам.

После этой победы Беларусь поднимается на первую строчку в квартете D2. В активе подопечных Крюшенко 11 пунктов, что на 2 очка больше, чем у Люксембурга, который идет вторым.

В другом поединке этого квартета Молдова на выезде минимально победила Сан-Марино. Единственный гол во встрече забил Дамашкан на 78-й минуте.

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Победа над Сан-Марино позволила Молдове приблизиться к Люксембургу. В активе подопечных Спиридона 8 очков, Сан-Марино абсолютный атусайдер группы с нулем в графе заработанных очков.

В группе D2 Андорра дома смогла отобрать очки у лидера квартета – Грузии. Гости больше владели мячом и имели больше моментов в матче. Чакветадзе уже в дебюте встречи смог открыть счет после ассиста от Какабадзе. После перерыва Андорра смогла восстановить паритет усилиями Мартинеса, который забил гол на 63-й минуте.

После пропущенного гола грузины пытались отыграться, однако не смогли этого сделать. После этой ничьей Грузия с 13-ю очками лидирует в группе, Андорра занимает последнюю позицию, имея в активе 3 очка.

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Лига наций 2018/19, группа D1, 5-й тур

Андорра – Грузия – 1:1

Голы: Мартинес, 63 – Чакветадзе, 9

Лига наций 2018/19, группа D2, 5-й тур

Люксембург – Беларусь – 0:2

Голы: Драгун, 37, 54

Сан-Марино – Молдова – 0:1

Гол: Дамашкан, 78