Лига наций, 5-й тур

Дивизион В

Словения – Норвегия – 1:4

Голы: Шешко, 21 (с пенальти) – Нуса, 4, 59, Холанд, 45, Хауге, 83

Ирландия – Финляндия – 1:0

Гол: Фергюсон, 45

На 77-й минуте Похьянпало не реализовал пенальти (вратарь)

Казахстан – Австрия – 0:2

Голы: Баумгартнер, 15, Грегорич, 25

Удалён: Марочкин, 23 (Казахстан)

Дивизион С

Северная Македония – Латвия – 1:0

Гол: Серафимов, 57

Армения – Фарерские острова – 0:1

Гол: Давидсен, 33 (с пенальти)

Фареры в дебютном матче Эйдуна Клакштайна в статусе временного главного тренера обыграли в гостях бывшую команду Александра Петракова. Эта победа в официальном матче (не путать с товарищеским) стала для островитян первой с сентября 2022 года, когда была повержена Турция.

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Ключевой эпизод встречи случился на 31-й минуте, когда защитник российского Краснодара Арутюнян сфолил против Хендрикссона в своей штрафной в атаке гостей, которая началась с аута. Капитан Фарер Давидсен хладнокровно развёл мяч и вратаря соперника по разным углам.

Благодаря этой победе сборная Фарерских островов покинула последнее место в квартете и запрыгнула на вторую строчку.

В последние несколько дней Австрия мало внимания уделяла футболу: страна жила в разгар борьбы за футбольную власть. Поэтому матч национальной команды с Казахстаном рассматривался многими футбольными чиновниками как помеха. Несмотря на перелёт длиною в 4600 километров по прямой от Вены до Алматы и игре при температуре минус четыре градуса по Цельсию команда Ральфа Рангника добыла уверенную победу над командой Станислава Черчесова со счётом 2:0. И это при том, что тренер не мог рассчитывать на оптимальный стартовый состав, включая Марселя Забитцера.

Победа в следующем матче над Словенией гарантирует австрийцам выход в плей-офф. Казахстан отправился в дивизион С.

После унизительного поражения от сборной Австрии форвард Норвегии Эрлинг Холанд пообещал болельщикам добыть победу в двух оставшихся матчах группового этапа Лиги наций - над Словенией и Казахстаном. По итогам встречи в Любляне нападающий Манчестер Сити своё слово сдержал. Он забил, но не стал главным героем матча – 19-летний полузащитник РБ Лейпцига Антонио Нуса оформил дубль и забрал себе все лавры.

Сборная Финляндии была близка к тому, чтобы набрать свои первые очки в этом розыгрыше Лиги наций. На 77-й минуте матча при счёте 0:1 бригада арбитров после просмотра видеоповтора назначила пенальти в ворота ирландцев, но Жоэль Похьянпало не сумел переиграть вратаря Ливерпуля Куивина Келлехера. Форвард Венеции пробил откровенно плохо, что не умаляет игры голкипера. Благодаря этому поражению Финляндия досрочно опускается в дивизион С.

