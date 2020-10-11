Лига наций: Албания не смогла обыграть Казахстан
Состоялся первый воскресный поединок третьего тура Лиги наций в дивизионе С. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Лига наций, дивизион C
Казахстан – Албания – 0:0
Армения – Грузия – начало матча в 19:00
Эстония – Северная Македония – начало матча в 19:00
Литва – Беларусь – начало матча в 19:00
Греция – Молдавия – начало матча в 21:45
Косово – Словения – начало матча в 21:45
Казахи имели неплохую возможность выйти вперед уже на 3 минуте, однако Аймбетов не смог пробить Беришу. Большинство поединка проходила довольно сухо, а во второй половине Албания уже имела несколько неплохих шансов. Сефери мог принести победу албанцам, однако не смог реализовать выход один на один, и Казахстан удержал ничью в достаточно тяжелом поединке.