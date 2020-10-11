Лига наций, дивизион C

Казахстан – Албания – 0:0

Армения – Грузия – начало матча в 19:00

Эстония – Северная Македония – начало матча в 19:00

Литва – Беларусь – начало матча в 19:00

Греция – Молдавия – начало матча в 21:45

Косово – Словения – начало матча в 21:45

Казахи имели неплохую возможность выйти вперед уже на 3 минуте, однако Аймбетов не смог пробить Беришу. Большинство поединка проходила довольно сухо, а во второй половине Албания уже имела несколько неплохих шансов. Сефери мог принести победу албанцам, однако не смог реализовать выход один на один, и Казахстан удержал ничью в достаточно тяжелом поединке.

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