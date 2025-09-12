УЕФА определился с корзинами всех дивизионов нового розыгрыша Лиги наций, который стартует в 2026 году.

Сборная Украины оказалась во второй корзине дивизиона B Лиги наций 2026/27. Вместе с "сине-желтыми" здесь оказались: Швейцария, Босния и Герцеговина и Австрия. Таким образом, эти три сборные точно не станут соперниками украинцев в следующем розыгрыше Лиги наций.

Украине по итогам жеребьевки могут достаться по команде из корзин 1, 3 и 4. В первую попали Шотландия, Венгрия, Израиль и Польша, в третьем – Словения, Грузия, Ирландия и Румыния, а в четвертом – Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия и Косово.

Стоит добавить, что жеребьевка всех дивизионов (от A до D) состоится в начале 2026 года – точная дата неизвестна. Фазы лиги будут проведены с 23 сентября по 5 октября 2026 года (1-4 туры) и 11-16 ноября 2026 года (5-6 туры). Четвертьфиналы и плей-офф за повышение или вылет из Лиг A, B и C пройдут 25-30 марта 2027 года, а плей-офф Лиг C и D – 23-28 марта 2028 года. Финалы Лиги наций ориентировочно запланированы на 7-15 июня 2027 года.

