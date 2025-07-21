УЕФА в своей штаб-квартире 21 июля провел жеребьевку третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона 2025/26. Все результаты смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Процедура в швейцарском Ньоне стартовала в 15:00 по киевскому времени. Непосредственными участниками жеребьевки стали 118 команд (14 через путь чемпионов и 104 через путь представителей лиг). Конечно, не все из них будут выступать в Лиге конференций – просто жеребьевка также охватывает тех, кто получит право продолжить соревноваться в ЛЕ.

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Заметим, что матчи третьего раунда квалификации нынешней Лиги конференций запланированы на 7 и 14 августа 2025 года. Время начала поединков УЕФА дополнительно объявит 25 июля – сразу на первый и второй матчи.

Результаты жеребьевки, путь чемпионов

Результаты жеребьевки, путь представителей лиг