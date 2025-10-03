В Лиге конференций сезона 2025/26 состоялись матчи первого тура основного этапа. Как расположились команды в турнирной таблице, смотрите в этой новости на "Футбол 24".

По итогам первого тура Лиги конференций на вершине турнирной таблицы оказалось сразу шестнадцать команд. В когорту победителей попал и донецкий Шахтер, который в своем матче перестрелял шотландский Абердин. К сожалению, с поражения стартовало Динамо, которое в номинально домашнем матче в большинстве уступило Кристал Пэлас и оказалось на 29-й строчке.

Стоит выделить неожиданного лидера – боснийский Зриньски, который по дополнительным показателям вскарабкался на вершину турнирной таблицы. В топ-5 также кипрский АЕК, пражская Спарта, польский Лех и швейцарская Лозанна.