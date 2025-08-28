Лига конференций 2025/26, плей-офф квалификации, ответные матчи

Арда – Ракув – 1:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Вутов, 59, (пен.) – Барат, 2, Иван Лопес, 90+3

Удаления: Николов, 70, Велковски, 90+1 (оба – Арда)

Нереализованный пенальти: Иван Лопес, 90+3 (Ракув)

Брондбю – Страсбур – 2:3 (первый матч – 0:0)

Голы: Васс, 45, Грегорич, 85 – Эмега, 15, 66, Дукуре, 40

Дифферданж – Дрита – 0:1 (первый матч – 1:2)

Гол: Красничи, 62, (пен.)

Удаления: Бух, 3 (Дифферданж)

Острава – Целе – 0:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Иосифов, 10, Корничник, 21

Райо Вальекано – Неман – 4:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Альваро Гарсия, 64, 89, Камельо, 66, де Фрутос, 81,

АЕК Афины – Андерлехт – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Койта, 36, Кутеша, 48

Польский Ракув, за который выступает Владислав Кочергин (украинец из-за тяжелой травмы пропустит весь текущий сезон), одолел болгарскую Арду. Барат уже на 2-й минуте вывел поляков вперед, но Вутов голом с пенальти выровнял положение в этой игре. Но удаление Николова помешало отыграть отставание после поражения в первой игре. А удаление еще и Велковски в компенсированное время и пенальти, которое не реализовал, но удачно сыграл на добивании Иван Лопес, определили победителя матча – дальше идет Ракув.

Французский Страсбур обыграл датский Брондбю после нулевой ничьей в первой встрече. Команда Эдуарда Соболя (всю игру просидевшего в запасе) благодаря голам Эмеги и Дукуре повел в счете, но Вас отыграл один мяч до перерыва. А во втором тайме Эмега оформил дубль, закрепив успех французов. Гол Грегорича в конце игры сократил отставание, но не более. Косоварская Дрита одолела Дифферданж из Люксембурга. Уже на 3-й минуте Бух оставил люксембуржцев в меньшинстве, а во второй половине Красничи голом с 11-метровой отметки принес победу Дрите и во второй встрече.

Словенский Целе уверенно победил чешскую Остраву благодаря голам Иосифова и Корничника в первом тайме. В противостоянии словенцы торжествовали с общим счетом 3:0. Райо Вальекано после тяжелой победы над белорусским Неманом разбил соперника в ответном матче благодаря голам Альваро Гарсии (дубль), Камельо и де Фрутоса.

АЕК одолел Андерлехт. После ничьей в первой встрече греки благодаря голам Койты и Кутеши торжествовали в противостоянии. Экс-звезда Динамо Домагой Вида попал в заявку АЕКа на игру, но так и не вышел на поле.

