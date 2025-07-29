Лига конференций, 2-й квалификационный раунд (ответные матчи)

Иберия – Левадия – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Петсон, 40, Агьяква, 87 – Торрес, 49, Кирсс, 109

Дифферданж – Нью-Сейнтс – 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Хаджи, 68 (с пенальти)

Интер Эскальдес – Олимпия – 1:1 (первый матч – 2:4)

Голы: Кальдерон, 55 – Пинту, 42

Эстонская Левадия в тяжелом противостоянии прошла грузинскую Иберию, добыв волевую ничью в дополнительное время. Первый ключевой эпизод произошел в начале второго тайма, когда сын главного тренера Левадии Курро Торреса, Карлос, забил свой первый гол за Левадию. Торрес присоединился к команде месяцем ранее и вышел на замену лишь в перерыве – ему понадобилось 4 минуты.

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В дополнительное время забил Роберт Кирсс – причем сделал это то ли животом, то ли грудью.

Люксембургский Дифферданж снова одержал минимальную победу над валлийским Нью-Сейнтс. Если в первом матче единственный гол был забит в первом тайме, то в этот раз хозяева забили после перерыва – с пенальти отличился 36-летний марокканский форвард Самир Али Хаджи.

Люблянская Олимпия, в отличие от Полесья, не проиграла андорской команде – после победы в первом матче со счетом 4:2, словенцы увезли с Энкампа ничью. При этом гости играли без двух травмированных игроков основного состава – Алекса Тамма и Димитара Митровски.