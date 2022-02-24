Лига конференций: Селтик проиграл Буде-Глимту, Лестер одолел Раннерс, Маккаби Тель-Авив и ПСВ разошлись миром
Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Конференций. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Лига конференций, 1/16 финала, вторые матчи
Буде-Глимт – Селтик – 2:0 (1:0)
Голы: Солбаккен, 9, Ветлессен, 69
Карабах – Марсель – 0:3 (0:1)
Голы: Гейе, 12, Гендузи, 77, Ла Фуэнте, 90+2
Маккаби Тель-Авив – ПСВ – 1:1 (0:0)
Голы: Саборит, 90+1 – Вертессен, 85
Партизан – Спарта Прага – 2:1 (1:0)
Голы: Гомес, 7, 24 – Гложек, 85
Раннерс – Лестер – 1:3 (1:4)
Голы: Оди, 84 – Барнс, 2, Мэддисон, 70, 74
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Норвежский Буде-Глимт, который на групповом этапе соперничал с луганской Зарей, уверенно разобрался с именитым Селтиком. Шотландцы пропустили два безответных мяча.
Партизан двумя быстрыми голами сумел оформить победу над пражской Спартой. Чехи отквитали один мяч, но даже для ничьи этого было недостаточно.
В других матчах Маккаби Тель-Авив и ПСВ расписали боевую ничью. Лестер на выезде одолел Раннерс.
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