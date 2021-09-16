Лига конференций, 1 тур

Группа В

Анортосис – Партизан – 0:2

Голы: Мениг, 42, Гомеш, 68

Группа С

Рома – ЦСКА София – 5:1

Голы: Пеллегрини, 25, 62, Эль-Шаарави, 38, Манчини, 82, Абарахам, 84 – Кери, 10

Удаление: Вилдсхют, 80 (Ц)

Группа D

Раннерс – АЗ – 2:2

Голы: Пизингер, 27, Грейвс, 68 – Класи, 24, Павлидис, 34

Яблонец – Клуж – 1:0

Гол: Пиларж, 51 (пен)

Удаление: Камора, 51 (К)

Заря без шансов проиграла Будё-Глимт и опустилась на последнее место группы С. В параллельном матче этого квартета Рома переиграла софийский ЦСКА. Римляне пропустили первыми, но еще до перерыва оформили камбэк: Пеллегрини сравнял счет, а Шомуродов сделал все, чтобы Эль-Шаарави вывел Рому вперед.

ЦСКА ударно начал второй тайм, но забить не сумел. А "волки" закрепили преимущество – Пеллегрини оформил дубль. Манчини после углового сделал счет разгромным, а Абрахам поставил точку в матче – 5:1. В итоге Жозе Моуринью торжествует. Далее у Ромы выезд в Запорожье в конце месяца.

Партизан одолел на выезде Анортосис с красивым голом Гомеша и возглавил группу В. Яблонец минимально переиграл Клуж и стал лидером квартета D. В той же группе АЗ и Раннерс расписали результативную ничью.

Заря проиграла Буде-Глимту в дебютном матче в Лиге конференций, пропустив три гола за 12 минут