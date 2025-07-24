В четверг, 24 июля, состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Результат и обзор матчей читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2025/26, 2-й раунд квалификации, первые матчи

Астана – Зимбру – 1:1

Голы: Башич, 56 – Дахан, 45+1

Атлетик Эскальдес – Динамо Тирана – 1:2

Гол: Виейра, 43 – Заберджа, 65, Кардаку, 86

Пайде – АИК – 0:2

Голы: Селина, 7, Чонгвай, 68

Актобе – Спарта Прага – 2:1

Голы: Соса, 29, Омиртаев, 83 – Бирманчевич, 89, (пен.)

Араз – Арис – 2:1

Голы: Фелипе Силва, 75, Андраде, 78 – Морон, 66

Арарат-Армения – Университатя Клуж – 0:0

Арда – ХИК – 0:0

Арис – Академия Пушкаша – 2:1

Голы: Монтнор, 6, Квилитая, 16, (пен.) – Колли, 78

Жальгирис Каунас – Валюр – 1:1

Голы: Янсонас, 58 – Харальдссон, 88

Жальгирис – Линфилд – 0:0

Ильвес – АЗ Алкмаар – 4:3

Голы: Риски, 8, 45+2, Акиньеми, 68, Седербек, 71 – Перротт, 16, Мейнанс, 61, Мердинк, 90+1

Пюник – Дьёр – 2:1

Голы: Нубисси, 22, (пен.), Куликов, 66 – Милькович, 78, (аг.)

Русенборг – Банга – 5:0

Голы: Исламович, 22, 61, 82, Нордли, 64, Сеиде, 87

Удаление: Раманаускас, 50 (Банда)

Сент-Джозефс – Шемрок Роверс – 0:4

Голы: Гаффни, 13, Мандроу, 67, Макговерн, 73, Бирн, 76

Хибернианс – Спартак Трнава – 1:2

Голы: Чарлестон, 79 – Голик, 27, Прохазка, 84, (пен.)

Казахская Астана и молдавский Зимбру не смогли выявить сильнейшего. Первая половина завершилась в пользу молдаван – Дахан перед перерывом открыл счет во встрече. Впрочем, ненадолго – Иван Башич на старте второго тайма выровнял положение. Счет 1:1 продержался до конца встречи. К слову, в заявке Зимбру на игру оказался украинский форвард Алексей Щебетун, но он так и не вышел на поле.

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В другой встрече Атлетик Эскальдес (серебряный призер чемпионата Андорры) принимал Динамо Тирану (Албания). Пиренейцы также повели в счете в конце первого тайма, отличился Виейра. В середине второй половины Заберджа сравнял счет, а под конец встречи он ассистировал Кардаку, который забил победный мяч – 2:1 в пользу Динамо Тирана.

Шведский АИК одолел эстонский Пайде – все решил гол Селины еще на 7-й минуте встречи. Чонгвай во втором тайме закрепил успех. Казахский Актобе минимально победил Спарту Прагу – героем стал экс-форвард Кривбасса Даниэль Соса, который сначала забил, а затем ассистировал партнеру. Спарта ответила голом с пенальти на последних минутах, но на большее его не хватило.

Сенсацию дня создал финский Ильвес, который вылетел из Лиги Европы от Шахтера, перестреляв именитый АЗ Алкмаар. Команды обменялись голами Риски и Перротта, но до перерыва финский нападающий оформил дубль. Мейнанс сравнял счет на 61-й минуте, после чего Ильвес шокировал соперника голами Акиньеми и Седербека. АЗ на это смог ответить лишь голом Мердинка в компенсированное время.

Русенборг (Норвегия) разгромил Бангу (Литва). Звездой матча стал Исламович, который оформил хет-трик, еще по голу в активе Нордли и Сеиде. В похожем стиле ирландский Шемрок Роверс разбил Сент-Джозефс из Гибралтара – Гаффни открыл счет на 13-й минуте, а Мандрой, Макговерн и Бирн оформили погром.

Из других матчей отметим камбэк Араза (Азербайджан) против греческого Ариса – на гол Морона голами ответили Фелипе Силва и Андраде. А другой Арис (Кипр) вырвал победу над венгерской Академией Пушкаша. Монтнор и Квилитая в первом тайме оформили комфортное преимущество, однако Колли дублем за 3 минуты под конец второго тайма выровнял положение. Гол Семеду на 87-й минуте все же принес победу киприотам.

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