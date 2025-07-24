Лига конференций 2025/26, второй раунд квалификации, первый матч

Зира – Хайдук – 1:1

Голы: Конате, 31 – Калик, 68

Левадия – Иберия – 1:0

Гол: Агьири, 80

Силькеборг – Акурейри – 1:1

Голы: Макковатт, 39 – Стейнгримссон, 90+1

Нью-Сейнтс – Дифферданж – 0:1

Гол: Абреу, 37

Олимпия Любляна – Интер Эскальдес – 4:2

Голы: Пинту, 55, 61, 65, Мухамедбегович, 80 – Хуманес, 13, Германн, 50

Будучност – Милсами – 0:0

Стартовал игровой день со встречи Зиры (второе место в чемпионате Азербайджана) и Хайдука (финишировал третьим в Хорватии). На бумаге хорваты выглядели фаворитами, но Конате на 31-й минуте опроверг это мнение. Впрочем, Калик во втором тайме сравнял счет, сохранив равный баланс до конца встречи.

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Следующие два матча завершились с одинаковым счетом. Сначала эстонская эстонская Левадия обыграла грузинскую Иберию – обе команды являются чемпионами своих стран. Единственный гол во встрече забил ганский нападающий Агьири в конце матча. А первая игра в противостоянии между Силькеборгом (Дания) и Акурейри (Исландия) завершилась ничьей – гол Макковатта на 39-й минуте должен был стать единственным в поединке, но Стейнгримссон в компенсированное время спас исландцев от поражения.

Дифферданж (Люксембург) минимально одолел Нью-Сейнтс (Уэльс). Самой интересной получилась битва словенской Олимпии (в прошлом сезоне выбила Полесье из дебютных еврокубков) и Интер Эскальдеса из Андорры. Неожиданно именно андорцы выиграли первый тайм благодаря голу Хуманеса, а Германн в начале второй половины сделал счет 0:2.

Все изменил Диогу Пинту, который вышел на поле во втором тайме. С 55-й по 65-ю минуты португалец умудрился оформить хет-трик и перевернуть игру. А Мухамедбегович (кстати, после передачи того же Пинту) поставил точку в эффектном камбэке – 4:2. А последний матч игрового дня между Будучностью (Черногория) и Милсами (Северная Македония) голов не подарил.

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