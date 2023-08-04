В третьем по престижности еврокубке в разгаре отбор. Команды борются за выход в групповой этап.

Пары 3-го квалификационного раунда Лиги конференций

Основной путь:



АЕК Ларнака (Кипр) – Маккаби Т-А (Израиль)

Сабах (Азербайджан) – Партизан (Сербия)

Сепси (Молдова) – Актобе (Казахстан)

Рапид (Австрия) – Дебрецен (Венгрия)

Хайдук (Хорватия) – ПАОК (Греция)

Санта-Колома (Андорра) – АЗ (Нидерланды)

Целье (Словения) – Неман (Беларусь)

Бешикташ (Турция) – Нефтчи (Азербайджан)

Омония (Кипр) – Митьюлланд (Дания)

Арис (Греция) – Динамо (Украина)

Легия (Польша) – Аустрия (Австрия)

Хапоэль Би-Ш (Израиль) – Левски (Болгария)

Хиберниан (Шотландия) – Люцерн (Швейцария)

Виктория (Чехия) – Гзира (Мальта)

Арока (Португалия) – Бранн (Норвегия)

Гент (Бельгия) – Погонь (Польша)

Адана Демирспор (Турция) – Осиек (Хорватия)

Б36 (Фареры) – Риека (Хорватия)

Твенте (Нидерланды) – Рига (Латвия)

Русенборг (Норвегия) – Харт оф Мидлотиан (Шотландия)

Фенербахче (Турция) – Марибор (Словения)

Брюгге (Бельгия) – КА (Исландия)

Дела (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр)

Лех (Польша) – Спартак Трнава (Словакия)

Стяуа (Румыния) – Норшеланн (Дания)

Тобол (Казахстан) – Дерри Сити (Ирландия)

Буде-Глимт (Норвегия) – Пюник (Армения)

Путь чемпионов:



Хамрун (Мальта) – Ференцварош (Венгрия)

Фарул (Румыния) – Флора (Эстония)

Вальмиера (Латвия) – Партизани (Албания)

Балкани (Косово) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Струга (Северная Македония) – Свифт (Люксембург)

Ворскла вылетела из Лиги конференций, проиграв Дили – полтавчане третий раз подряд завершили евросезон в первом же раунде

Роман Безус забил 5 голов на предыдущей стадии в ворота Габалы, а теперь попытается повторить подвиг против Митьюлланда. У Александра Драмбаева есть шанс отомстить за Коноплянку, выбив Адана Демирспор.

Андрей Маркович готов к новой сенсации с андоррцами – на пути АЗ. Александр Романчук с Дебреценом сыграет против Рапида, Андрей Шахов встретится с Дерри Сити, а Антон Братков – с Буде-Глимт.

Андрей Демченко с Николаем Ковталюком и Евгением Кучеренко выбили из турнира Ворсклу, после чего вышли с Дилой на АПОЭЛ.

Динамо будет играть с греческим Арисом. Первый поединок запланирован на 10 августа, а ответный матч – на 17 августа. Жеребьевка следующего раунда состоится еще до этих матчей (7 августа). Пара Динамо будет сеяной.