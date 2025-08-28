Состоялись ответные матчи плей-офф квалификации Лиги конференций 2025/26. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2025/26, плей-офф квалификации, ответные матчи

Ноа – Олимпия Любляна – 3:2 (первый матч – 4:1)

Голы: Элдер Феррейра, 17, Матеус Аяс, 20, Арутюнян, 77 – Марин, 56, (пен.), 76

Омония – Вольфсберг – 1:0 (первый матч – 1:2)

Гол: Семеду, 39

Удаление: Марич, 60 (Омония)

Фредрикстад – Кристал Пэлас – 0:0 (первый матч – 0:1)

Бешикташ – Лозанна – начало в 20:00 (первый матч – 1:1)

РФШ – Хамрун – начало в 20:00 (первый матч – 0:1)

Рапид – Дьер – начало в 20:00 (первый матч – 1:2)

АЗ Алкмар – Левски – начало в 20:30 (первый матч – 2:0)

Университатя Крайова – Истанбул Башакшехир – начало в 20:30 (первый матч – 2:1)

ЧФР Клуж – Гекен – начало в 20:30 (первый матч – 2:7)

Армянский Ноа доказал противостояние с Олимпией Любляна до закономерного погрома. После победы со счетом 4:1 в первой игре армяне обыграли соперника и во втором матче. Элдер Феррейра и Матеус Аяс (Феррейра ему ассистировал) на 17-й и 20-й минутах оформили комфортное преимущество. Но Олимпия не сложила оружие и сравняла счет во встрече – Марин оформил дубль (один гол с пенальти). Арутюнян, правда, уже через минуту восстановил преимущество Ноа в матче. Противостояние же завершилось со счетом 7:3 в пользу армян.

Омония после минимального поражения Вольфсбергу в первой игре одолела австрийцев благодаря голу Семеду. Это позволило сравнять счет в противостоянии, хотя киприоты с 60-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Марича. Основное время так и не подарило победителя в противостоянии.

Кристал Пэлас разочаровал против норвежского Фредрикстада, расписав нулевую ничью. Победа в первом матче со счетом 1:0 позволила представителю АПЛ выйти в основной раунд Лиги конференций.