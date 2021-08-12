В четверг, 12 августа, проходят ответные матчи3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2021/22. Счета и обзор самых интересных поединков – в этой новости на "Футбол 24".

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Лига конференций 2021/22, 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи

Астана – КуПС – 3:4 (первый матч – 1:1)

Голы: Барсегян, 4, 58, Аймбетов, 41, – Рангел, 53, 61, 74, Икауньекс, 77

Ничья в первом матче заставляла КуПС играть только на победу. Но это не было новинкой для подопечных Симо Валакари – во втором раунде они таким образом выбили из еврокубков полтавскую Ворсклу (2:2 дома, 3:2 в Полтаве). Правда, первый тайм в Казахстане завершился триумфом Астаны, которая ушла на перерыв с преимуществом в два мяча.

На второй тайм Валакари выпустил бразильского форварда Лукаса Рангела, который забил решающий гол Ворскле в Полтаве. Он стал героем и сегодня, оформив хет-трик за 30 минут пребывания на поле. Между этими голами уместился еще один мяч Астаны, которая по ходу второго тайма вела со счетом 3:1. Но КуПС вновь продемонстрировал, что у этой команды есть характер. Четыре забитых мяча во второй 45-минутке вывели финнов в раунд плей-офф!

Все результаты матчей Лиги конференций 12 августа можно посмотреть здесь.

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