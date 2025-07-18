В четверг, 17 июля, в первом квалификационном туре Лиги конференций состоялись ответные матчи. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1-й квалификационный раунд, Ответные матчи

Пенибонт (Уэльс) – Кауно Жальгирис (Литва) – 1:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Вуд, 17 – Эрнандес, 13

Петрокуб (Молдова) – Биркиркара (Мальта) – 3:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Лупан, 39, 55, Ротару, 76

Силекс (Македония) – Дечич (Черногория) – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Алич, 28, Хрванович, 80 – Стрикович, 3

Дюделанж (Люксембург) – Атлетик Эскальдес (Андорра) – 2:3 (первый матч – 0:2)

Голы: Агостиньо, 41, Ротундо, 72 – Сегура, 34, да Силва Сантос, 74, Валеро, 89

Хеверфордвест (Уэльс) – Флориана (Мальта) – 2:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Уолтерс, 11, Амун, 17 – Лонарделли, 19, Грек, 45+1 (п.), М'Момбва, 67

Удаления: Джонс, 44 (Хеверфордвест, вторая желтая карточка), Аббруццезе, 90+3 (Хеверфордвест, вторая желтая карточка)

Копер (Словения) – Железничар (Босния и Герцеговина) – 3:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Мияйлович, 44, Мансери, 45+1, Лонгонда, 45+8 – Крпич, 26 (п.)

Неман (Беларусь) – Урарту (Армения) – 4:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Савицкий, 42, Сучков, 58, Пушняков, 82, Кравцов, 88

Партизани (Албания) – Нымме Калью (Эстония) – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Иванов, 104

Нереализованный пенальти: Скука, 80 (Партизани)

Динамо Брест (Беларусь) – Сутьеска (Черногория) – 0:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Вукчевич, 74, Чавор, 89

Викингур Рейкьявик (Исландия) – Малишево (Косово) – 8:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Гансен, 11, 21, 36, Экрот, 29, Гафстейнссон, 42, Ингимундарсон, 68, Йонассон, 72 (п.), Торкелссон, 82

Удаление: Хака, 72 (Малишево, красная карточка)

Клаксвик (Фарерские острова) – Сейнайоки (Финляндия) – 2:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Фредериксберг, 61, Клеттскард, 73

Ла Фиорита (Сан-Марино) – Вардар (Македония) – 2:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Фелипе, 10 (п.), Янкулов, 90+3 – Роджерс, 59 (п.), Омерагич, 84

Клифтонвилл (Северная Ирландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар) – 2:3 (первый матч – 2:2)

Голы: Глинн, 32, Гормли, 65 – Морено, 1, Хуанма, 68, Йесслен, 92

Удаления: Кейси, 61 (Клифтонвилл, вторая желтая карточка)

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Жальгирис на выезде расписал ничью с Пенибонтом – команды обменялись голами еще до середины первого тайма. Разгромная победа в первом матче позволила литовцам выйти в следующий раунд соревнований.

Петрокуб взял уверенный реванш у Биркиркары после поражения в первой игре. Чемпион Молдовы отгрузил три сухих гола в ворота мальтийцев (дубль оформил Лупан) и идет дальше.

Черногорский Дечич в балканском дерби уступил македонскому Силексу, но пробился во второй круг, благодаря победе в первом матче. В свою очередь андоррский Атлетик в "битве карликов" во второй раз одолел люксембургский Дюделанж.

Валлийский Хэверфордвест после поражения в первой игре (1:2) уже на 17-й минуте создал себе комфортное преимущество, забив в ворота Флорианы два гола. Мальтийцы, однако, довольно быстро возродили интригу, а уже в добавленное время остались в большинстве и вышли вперед, реализовав пенальти. В середине второго тайма гости сняли вопрос о победителе, а Хеверфордвест вообще доигрывал вдевятером.

Словенский Копер дома победил боснийский Железничар и по итогам двух матчей прошел дальше. А белорусский Неман разгромил армянский Урарту, одержав вторую победу в противостоянии. За приспешников России 86 минут отыграл украинский защитник Юрий Пантя, а в составе ереванцев весь матч зажигали защитники Евгений Цымбалюк и Антон Братков, а форвард Артем Полярус был заменен в перерыве.

Нимме Калью прорвался во второй раунд Лиги конференций, одержав волевую победу над албанским Партизани. Основное время второго матча завершилось безголевой ничьей, а в экстра-таймах больше повезло эстонцам – Иванов точным ударом похоронил шансы балканцев на еврокубки. Стоит отметить, что все могло бы завершиться иначе, если бы на 80-й минуте албанцы реализовали пенальти. К слову, весь матч за Нымме Калью отыграли защитник Даниил Мащенко и хавбек Александр Мусолитин.

Еще один представитель Беларуси – Динамо Брест – неожиданно сгорел черногорской Сутьеске. Экс-клуб Милевского и Хачериди в первом матче одержал победу в гостях (2:1), однако дома пропустил два гола в конце матча и завершил свое путешествие в еврокубках.

Исландский Викингур буквально раздавил Малишево. Команда из Рейкьявика отгрузила в ворота косоваров 8 сухих голов, став самой забивной командой тура.

Фарерский Клаксвик во второй раз одолел финский Сейнайоки, а македонский Вардар расписал боевую ничью с сан-маринской Ла Фиоритой и благодаря разгрому в первой встрече прошел дальше.

В еще одном матче Сент-Джозеф сенсационно прошел Клифтонвилл. Гибралтарцы после боевой ничьей (2:2) вышли вперед в ответном матче уже на 1-й минуте. Ирландцы сравняли в середине тайма, а после перерыва точным ударом, казалось, расставили точки над "і". Однако "карлики" почти сразу отыгрались и сумели перевести игру в дополнительное время, где сразу же забили свой третий гол и, как следствие, пробились в следующий круг соревнований.

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