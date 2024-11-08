Лига конференций, 3-й тур

Челси – Ноа – 8:0

Голы: Адарабьойо, 12, Гиу, 13, Дисаси, 18, Феликс, 21, 41, Мудрик, 39, Нкунку, 69, 76 (с пенальти)

АПОЭЛ – Фиорентина – 2:1

Голы: Донис, 37, Абагна, 45+1 – Иконе, 74

Юргорден – Панатинаикос – 2:1

Голы: Гулликсен, 49, Хюммет, 72 – Джуричич, 17

Копенгаген – Истанбул Башакшехир – 2:2

Голы: Шейха, 79, 83 – Кени, 26, Пйонтек, 80

Хартс – Хайденхайм – 0:2

Голы: Конте, 57, Шёппнер, 89

Ягеллония – Мольде – 3:0

Голы: Пулулу, 6, Хансен, 60, Имас, 64

Ларн – Санкт-Галлен – 1:2

Голы: Диаби, 4 (автогол) – Гётлер, 29, Вандермерш, 79

ЛАСК – Серкль Брюгге – 0:0

Удалён: Денке, 44 (Серкль Брюгге)

Бетис – Целье – 2:1

Голы: Натан, 75, Хуанми, 90+4 – Ньето, 81

Витория Гимарайнш – Млада – 2:1

Голы: Силва, 40 (с пенальти), Ривас, 59 – Кушей, 72

Челси уничтожил армянский Ноа, который ранее не пустил в основной раунд Лиги конференций АЕК с Домагоем Видой и Эриком Ламелой. Уже в первом тайме команда Энцо Марески отгрузила сопернику шесть мячей – Энцо Фернандес оформил голевые передачи трём разным партнёрам (Адарабьойо, Гиу и Феликсу), сам Жоау записал на свой счёт дубль, а Михаил Мудрик забил шедевральный гол ударом из-за пределов штрафной площади.

Мудрик забил шедевральный гол в Лиге конференций, заставив хвататься за голову – Челси наколотил 6 голов за тайм

Разрыв в 6 мячей стал самым большим для английской команды в еврокубках к перерыву с сезона 1976/77. Тогда Дерби в матче Кубка УЕФА против ирландского Финн Харпс повёл со счётом 9:0 и в итоге выиграл встречу со счётом 12:0. Челси выступил скромнее и довольствовался восемью голами – во втором тайме дважды отличился Нкунку. Очевидно, после перерыва "синие" сбавили обороты и экономили силы на следующий матч – против Арсенала в чемпионате.