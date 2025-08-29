Лига конференций 2025/26, плей-офф квалификации, ответные матчи

Динамо Тирана – Ягеллония – 1:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Брегу, 68 – Раллис, 79

Линфилд – Шелбурн – 0:2 (первый матч – 1:3)

Голы: Вуд, 23, Угол, 30

Виртус – Брейдаблик – 1:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Абу, 41 – Кристинссон, 17, Ингварссон, 59, Томсен, 77

Удаления: Дзенони, 43 (Виртус)

Легия – Хиберниан – 3:3 (первый матч – 2:1)

Голы: Бичахчян, 13, Элитим, 90+3, Райович, 98 – Бушири, 50, Бойл, 59, Чайва, 61

Удаление: Зьолковски, 115 (Легия)

Майнц – Русенборг – 4:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Белль, 28, Ли Дже Сон, 43, Вайпер, 44, Амири, 58 – Исламович, 33

Шемрок Роверс – Санта-Клара – 0:0 (первый матч – 2:1)

Ягеллония прошла Динамо Тирану благодаря разгромной победе в первом поединке – в ответном матче команды расписали мировую. Ирландский Шелбурн уверенно победил североирландский Линфилд благодаря голам Вуда и Кута в первом тайме. Команды обошлись без триллера с тремя пенальти, как в первой встрече, а Шелбурн победил с общим счетом 5:1 в противостоянии.

Исландский Брейдаблик победил Виртус из Сан-Марино и во второй встрече. Кристинссон открыл счет на 17-й минуте, но команда из Сан-Марино до конца тайма отыгралась. Правда, уже через 2 минуты Виртус остался в меньшинстве, чем Брейдаблик и воспользовался – голы Ингварссона и Томсена закрепили успех исландцев.

Хиберниан совершил камбэк против Легии в основное время. Поляки победили в первом матче со счетом 2:1 и повели в счете на 13-й минуте благодаря голу Бичахчяна, но шотландцы во втором тайме благодаря голам Бушири, Бойла и Чайвы перевернули игру с ног на голову. На 90-й минуте на поле вышел Илья Шкурин, а чуть позже Элитим в компенсированное время спас Легию от вылета, переведя игру в овертайм. А дополнительное время началось с гола Райовича, который сделал счет 3:3. Этот гол стал решающим – не помешало удаление Зёлковски.

Майнц также сумел перевернуть противостояние после поражения от Русенборга в первой игре. Команды обменялись голами Белля и Исламовича, но до перерыва немцы забили еще дважды – забили Ли Дже Сон и Вайпер. Амири на старте второй половины закрепил успех Майнца. А Шемрок Роверс и Санта-Клара разошлись без голов – победа ирландцев в первой игре гарантировала им выход в следующую стадию.

