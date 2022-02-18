В рамках 1/16 плей-офф Лиги конференций было проведено четыре матча. Отчет о них читайте на сайте "Футбол 24".

Лига конференций, предварительный раунд плей-офф

Лестер – Раннерс – 4:1

Голы: Ндиди, 23, Барнс, 49, Дака, 55, Дьюсбери-Хол, 74 – Гаммерсгей-Мистрати, 45

Марсель – Карабах – 3:1

Голы: Милик, 40, 44, Пайе, 90+2 – Кади, 85

Селтик – Буде-Глимт – 1:3

Голы: Маеда, 79 – Эспехорд, 6, Пеллегрино, 56, Ветлесен, 82

Спарта Прага – Партизан – 0:1



Гол: Мениг, 78

Лестер в родных стенах одолел Раннерс. В первом тайме датчане еще держались и смогли удержать ничью 1:1, но после перерыва "лисы" таки загнали их на свою половину поля, и вколотили три мяча. В итоге матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Марсель в матче с Карабахом тоже не ощутил сильного сопротивления. Французы весь матч доминировали и завершили поединок со счетом 3:1 в свою пользу.

Буде-Глимт на выезде обыграл Селтик. К середине второго тайма гости вели в счете, и только тогда шотландцы начали просыпаться и сумели отквитать один мяч. Однако это не слишком им помогло – через несколько минут еще один гол положил Ветлесен и все вопросы были закрыты – 1:3.

Спарта Прага в родных стенах минимально уступила Партизану. В общем, матч был не слишком зрелищный. Гости открыли счет в матче лишь на 78-й минуте благодаря голу Менига. Чехи сразу бросились в атаку, но сравнять до конца матча им так и не удалось.

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