Лига конференций, 3 тур

Викингур – Борац Баня-Лука – 2:0

Голы: Гансен, 17, К.Ф. Гуннарссон, 23

ТСЦ Бачка-Топола – Лугано – 4:1

Голы: Станич, 5, 62, Пантович, 59, 86 – Бельхадж, 61

На 90+1 удален Боттани (Лугано)

Гент – Омония – 1:0

Голы: Гендельман, 31

ГИК – Олимпия – 0:2

Голы: Брест, 57, Агба, 68

Легия – Динамо Минск – 4:0

Голы: Лукиньяш, 10, 55, Гуаль, 51, с пен., 59

Пафос – Астана – 1:0

Голы: Андерсон Силва, 87

Петрокуб – Рапид Вена – 0:3

Голы: Болла, 13, Бургшталлер, 53, 81

Шемрок Роверс – ТНС – 2:1

Голы: Кенни, 23, Уоттс, 38 – Уильямс, 14

Старт тура был положен в холодной Исландии. Викингур из Рейкьявика спокойно переиграл боснийский Борац. Хозяева оранизовали два мяча еще в первом тайме, дальше же действовали по результату. Вторая победа подняла горячих северных ребят в верхнюю половину турнирной таблицы. Зато для Бораца это первое поражение (ранее были ничья и победа).

Главная сенсация зафиксирована в Сербии, где скромная Бачка-Топола сокрушила Лугано. Хозяева поля занимают пока лишь девятую строчку национального чемпионата, тогда как Лугано – второй в Швейцарии. Но в противостоянии таких разных, казалось бы, команд сербы начали забивать уже с первых минут. Гости доигрывали матч в меньшинстве – нервы не выдержали у Боттани.

Еще один разгром случился в Варшаве, но тут уже без неожиданностей. Легия благодаря дублям Лукиньяша и Гуаля растоптала минское Динамо, одного из главных аутсайдеров Лиги конференций. Польские фанаты традиционно отметились лозунгами с политическим подтекстом. В частности, в адрес белорусов звучало следующее: "Еб*ць к*рвы Лукашенко". После трех туров Легия на вершине таблицы – максимальные 9 баллов.

Третий раз подряд победил и венский Рапид, который имел легкую прогулку в Молдове. Крепким орешком остается словенская Олимпия, которая выбила из турнира Полесье. На этот раз люблянцы удачно съездили к ГИКу.

Роман Безус продолжает залечивать травму ахилла, а без украинца Омония не устояла перед атаками Гента, его бывшего клуба. Зато другой кипрский клуб – Пафос – в конце дожал Астану. В британских разборках ирландского Шемрока и валлийского ТНС победили первые. Клуб из Дублина – наверху таблицы с солидными семью очками.

Приостанавливал карьеру ради работы электриком, чудом попал в профессиональный футбол – история ката Динамо