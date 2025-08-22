Лига конференций: Кристал Пэлас без главной звезды обыграл норвежцев, победа команды Кочергина, эпичная битва британцев
Сегодня, 21 августа, состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги конференций. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".
Лига конференций 2025/26, квалификация, раунд плей-офф, первые матчи
Шелбурн – Линфилд – 3:1
Голы: Гарри Вуд, 45+1, (пен.), Одубеко, 46, Кеффри, 78 – Оффорд, 53
Нереализованные пенальти: Одубеко, 42 – Оффорд, 63
Кристал Пэлас – Фредрикстад – 1:0
Гол: Матета, 54
Ракув – Арда – 1:0
Гол: Пенко, 28
Санта-Клара – Шемрок Роверс – 1:2
Голы: Винисиус Лопеш, 20 – Грант, 43, Мандрою, 66
Хиберниан – Легия – 1:2
Голы: Маллиган, 87 – Нсаме, 35, (пен.), Вшолек, 45+3
Шелбурн и Линфилд (из Ирландии и Северной Ирландии соответственно) выдали достаточно насыщенный матч. Началось с того, что в конце первого тайма Одубеко не реализовал пенальти, но Вуд в компенсированное время реализовал пенальти. Одубеко в самом начале второй половины удвоил преимущество, но Оффорд довольно быстро сократил отставание. Через 10 минут он мог сравнять счет, но повторил "достижение" Одубеко, не забив с 11-метровой отметки. Кеффри в концовке игры поставил точку в игре – 3:1 в пользу Шелбурна.
Кристал Пэлас, который не мог рассчитывать на Эберечи Эзе, минимально обыграл Фредерикстад. Единственным голом во встрече отметился Матета на старте второго тайма. С таким же счетом Ракув одолел болгарскую Арду благодаря голу Пенко. Добавим, что за польскую команду выступает Владислав Кочергин, который из-за травмы пропустит весь сезон 2025/26.
Еще один представитель Ирландии, Шемрок Роверс, на выезде одолел португальскую Санта-Клару. Винисиус Лопеш вывел португальцев вперед, но Грант и Мандрою принесли победу Шемроку. А Легия, которая не могла рассчитывать на Илью Шкурина, одолела шотландский Хиберниан благодаря голам Нсаме и Вшолека. Маллиган один мяч отквитал, но было слишком поздно.
