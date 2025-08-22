Лига конференций 2025/26, квалификация, раунд плей-офф, первые матчи

Шелбурн – Линфилд – 3:1

Голы: Гарри Вуд, 45+1, (пен.), Одубеко, 46, Кеффри, 78 – Оффорд, 53

Нереализованные пенальти: Одубеко, 42 – Оффорд, 63

Кристал Пэлас – Фредрикстад – 1:0

Гол: Матета, 54

Ракув – Арда – 1:0

Гол: Пенко, 28

Санта-Клара – Шемрок Роверс – 1:2

Голы: Винисиус Лопеш, 20 – Грант, 43, Мандрою, 66

Хиберниан – Легия – 1:2

Голы: Маллиган, 87 – Нсаме, 35, (пен.), Вшолек, 45+3

Шелбурн и Линфилд (из Ирландии и Северной Ирландии соответственно) выдали достаточно насыщенный матч. Началось с того, что в конце первого тайма Одубеко не реализовал пенальти, но Вуд в компенсированное время реализовал пенальти. Одубеко в самом начале второй половины удвоил преимущество, но Оффорд довольно быстро сократил отставание. Через 10 минут он мог сравнять счет, но повторил "достижение" Одубеко, не забив с 11-метровой отметки. Кеффри в концовке игры поставил точку в игре – 3:1 в пользу Шелбурна.

Кристал Пэлас, который не мог рассчитывать на Эберечи Эзе, минимально обыграл Фредерикстад. Единственным голом во встрече отметился Матета на старте второго тайма. С таким же счетом Ракув одолел болгарскую Арду благодаря голу Пенко. Добавим, что за польскую команду выступает Владислав Кочергин, который из-за травмы пропустит весь сезон 2025/26.

Еще один представитель Ирландии, Шемрок Роверс, на выезде одолел португальскую Санта-Клару. Винисиус Лопеш вывел португальцев вперед, но Грант и Мандрою принесли победу Шемроку. А Легия, которая не могла рассчитывать на Илью Шкурина, одолела шотландский Хиберниан благодаря голам Нсаме и Вшолека. Маллиган один мяч отквитал, но было слишком поздно.

