В четверг состоялся ряд ответных матчей в 1/8 финала третьего по силе еврокубка. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1/8 финала, ответные матчи

АЗ – Лацио – 2:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Карлссон, 28, Павлидис, 62 – Андерсон, 21

Вест Хэм – АЕК Ларнака – 4:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Скамакка, 21, Боуен, 47, 49, Мубама, 65

Удаление: Густаву, 44 (АЕК, красная карточка)

Вильярреал – Андерлехт – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Слимани, 73

Ницца – Шериф – 3:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Лаборд, 30, Моффи, 53, Браими, 79 – Тапсоба, 55

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Нидерландский АЗ в поединке с Лацио повторил результат первого матча и выбил итальянцев из дальнейшего розыгрыша турнира. Римляне вышли вперед в середине первого тайма, но через семь минут получили ответный гол. После перерыва алкмаарцы удвоили свое преимущество и не позволили сопернику хотя бы сравнять. Как следствие, в четвертьфинале Лиги конференций будет играть именно АЗ.

Вест Хэм деклассировал АЕК Ларнаку. Скамакка открыл счет на 21-й минуте, а в конце тайма лондонцы остались в большинстве – Густаву получил удаление за грубую игру. Сразу после отдыха Боуэн в течение двух минут оформил дубль, а затем Мубама добил гостей. Как следствие, 6:0 по сумме двух матчей.

Андерлехт на выезде неожиданно переиграл Вильяреал. Гол Слимани за 15 минут до завершения основного времени оказался решающим и, благодаря ничьей в первом поединке, вывел бельгийцев в следующий раунд соревнований.

В еще одном матче Ницца переиграла Шериф. После минимальной победы на выезде французы убедительно доказали неслучайность результата первой встречи. Украинский голкипер тираспольцев Максим Коваль вышел в основе, провел на поле весь матч, однако не сумел помочь своей команде продолжить еврокубковую сказку.

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