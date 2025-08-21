Сегодня, 21 августа, состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги конференций. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2025/26, квалификация, раунд плей-офф, первые матчи

Истанбул Башакшехир – Университатя Крайова – 1:2

Голы: Эбоэле, 87 – Чикальдау, 45+2, Мора, 61

Андерлехт – АЕК – 1:1

Голы: Дольберг, 21 – Элиассон, 75

Удаление: Манталос, 90+5

Брейдаблик – Виртус – 2:1

Голы: Вальгейрссон, 31, Томен, 55, (пен.) – Скаппини, 11, (пен.)

Дрита – Дифферданж – 2:1

Голы: Дабикай, 30, Красничи, 80, (пен.) – Бух, 65

Удаление: Мфуму, 90+1 (Дифферданж)

Левски – АЗ Алкмар – 0:2

Голы: Садик, 56, Перротт, 62

Неман – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Альваро Гарсия, 77

Олимпия Любляна – Ноа – 1:4

Голы: Дурдов, 56 – Яколиш, 36, Улад Омар, 39, 52, (пен.), 64

Спарта Прага – Рига – 2:0

Голы: Кухта, 22, Ррахмани, 90

Страсбур – Брондбю – 0:0

Целье – Острава – 1:0

Голы: Поплатник, 8

Лозанна – Бешикташ – 1:1

Голы: Око, 83 – Рашица, 45

Ягеллония – Динамо Тирана – 3:0

Голы: Имас, 12, Пулюлю, 34, Войтушек, 50

В продолжении игрового вечера Истанбул Башакшехир неожиданно уступил Университате Крайова. За турецкую команду выступает бывший конкурент Довбика в Роме Эльдор Шомуродов, а за румын – сразу трое игроков, известных украинскому болельщику: Павел Исенко (экс-вратарь Ворсклы), Александр Романчук (бывший защитник Львова и Кривбасса) и Тудор Белуце (экс-опорник киевского Динамо). Эбоселе в конце матча сократил отставание, но Университатя удержала победу.

Лига конференций: Русенборг вырвал победу над Майнцем, разгром с хоккейным счетом и триумф жертвы Динамо

Андерлехт разошелся миром с АЕКом – на гол Дольберга (с ассиста Торгана Азара) результативно ответил Элиассон. Дрита в большинстве удержала победу над Дифферданжем, а исландский Брейдаблик в волевом стиле одолел Виртус из Сан-Марино.

АЗ Алкмар не испытал проблем с болгарским Левски – уверенная победа 0:2 на выезде. Райо Вальекано минимально обыграл белорусский Ниман благодаря голу Альваро Гарсии. Ноа на выезде разбил Олимпию из Любляны, а главным героем стал Улад Омар, который оформил хет-трик. Пражская Спарта уверенно победила Ригу благодаря голам Кухты и Ррахмана.

В игре французского Страсбура и датчан Брондбю голов так и не было – ничья 0:0. Словенский Целе одолел чешскую Остраву (1:0). Бешикташ неожиданно не сумел обыграть Лозанну – Око на 83-й минуте спас швейцарцев от поражения. А Ягеллония разбила Динамо Тирана (3:0).

Шахтер едва не опозорился с Серветтом, спасши ничью в Лиге конференций – Бондарь закрыл рот ценным бразильцам