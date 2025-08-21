Лига конференций: команда украинцев сенсационно обыграла экс-конкурента Довбыка, неожиданная осечка Бешикташа
Сегодня, 21 августа, состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги конференций. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".
Лига конференций 2025/26, квалификация, раунд плей-офф, первые матчи
Истанбул Башакшехир – Университатя Крайова – 1:2
Голы: Эбоэле, 87 – Чикальдау, 45+2, Мора, 61
Андерлехт – АЕК – 1:1
Голы: Дольберг, 21 – Элиассон, 75
Удаление: Манталос, 90+5
Брейдаблик – Виртус – 2:1
Голы: Вальгейрссон, 31, Томен, 55, (пен.) – Скаппини, 11, (пен.)
Дрита – Дифферданж – 2:1
Голы: Дабикай, 30, Красничи, 80, (пен.) – Бух, 65
Удаление: Мфуму, 90+1 (Дифферданж)
Левски – АЗ Алкмар – 0:2
Голы: Садик, 56, Перротт, 62
Неман – Райо Вальекано – 0:1
Гол: Альваро Гарсия, 77
Олимпия Любляна – Ноа – 1:4
Голы: Дурдов, 56 – Яколиш, 36, Улад Омар, 39, 52, (пен.), 64
Спарта Прага – Рига – 2:0
Голы: Кухта, 22, Ррахмани, 90
Страсбур – Брондбю – 0:0
Целье – Острава – 1:0
Голы: Поплатник, 8
Лозанна – Бешикташ – 1:1
Голы: Око, 83 – Рашица, 45
Ягеллония – Динамо Тирана – 3:0
Голы: Имас, 12, Пулюлю, 34, Войтушек, 50
В продолжении игрового вечера Истанбул Башакшехир неожиданно уступил Университате Крайова. За турецкую команду выступает бывший конкурент Довбика в Роме Эльдор Шомуродов, а за румын – сразу трое игроков, известных украинскому болельщику: Павел Исенко (экс-вратарь Ворсклы), Александр Романчук (бывший защитник Львова и Кривбасса) и Тудор Белуце (экс-опорник киевского Динамо). Эбоселе в конце матча сократил отставание, но Университатя удержала победу.
Андерлехт разошелся миром с АЕКом – на гол Дольберга (с ассиста Торгана Азара) результативно ответил Элиассон. Дрита в большинстве удержала победу над Дифферданжем, а исландский Брейдаблик в волевом стиле одолел Виртус из Сан-Марино.
АЗ Алкмар не испытал проблем с болгарским Левски – уверенная победа 0:2 на выезде. Райо Вальекано минимально обыграл белорусский Ниман благодаря голу Альваро Гарсии. Ноа на выезде разбил Олимпию из Любляны, а главным героем стал Улад Омар, который оформил хет-трик. Пражская Спарта уверенно победила Ригу благодаря голам Кухты и Ррахмана.
В игре французского Страсбура и датчан Брондбю голов так и не было – ничья 0:0. Словенский Целе одолел чешскую Остраву (1:0). Бешикташ неожиданно не сумел обыграть Лозанну – Око на 83-й минуте спас швейцарцев от поражения. А Ягеллония разбила Динамо Тирана (3:0).
