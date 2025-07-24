В четверг, 24 июля, состоялись матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Результат и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2025/26, 2-й раунд квалификации, первые матчи

Викинг – Копер – 7:0

Голы: Свеннсен, 6, 59, Бертельсен, 57, Трипич, 68, Микаэльссон, 78, (пен.), 85, Бьерсгол, 90+3

Новы Пазар – Ягеллония – 1:2

Голы: Опара, 19 – Раллис, 9, Пулулу, 90+5

Удаление: Давидович, 88, (Новы Пазар)

Омония – Торпедо Кутаиси – 1:0

Гол: Йоветич, 20

Петрокуб – Сабах – 0:2

Голы: Шафранко, 82, Перрис, 90+1

Рига – Дила – 2:1

Голы: Реджиналдо Рамирес, 45+6, Яго Сикейра, 66 – Бассинга, 86

Хаммарбю – Шарлеруа – 0:0

Черно Море – Истанбул Башакшехир – 0:1

Гол: Шахинер, 52

Настоящий погром был нанесен словенский Копер, за который выступает легендарный Йосип Иличич. Норвежский Викинг еще в первом тайме вышел вперед благодаря голу Свеннсена на 6-й минуте. Во второй половине Бертельсен, Свеннсен, Трипич, Микаэльссон и Бьерсгол не оставили шансов словенцам на ответный матч.

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Ягеллония вырвала победу над сербским Новы Пазаром – команды обменялись голами еще в первом тайме, а на 5-й компенсированной минуте ко второй половине Пулулу принес победу полякам. Кипрская Омония, за которую еще недавно выступал Роман Безус, одолела Торпедо Кутаиси благодаря голу Стефана Йоветича – также забил в первой половине.

Стоит отметить и победу Риги со счетом 2:0 над грузинской Дилой. Оба мяча во встрече забили бразильцы – сначала Реджиналдо Рамирес, а затем Яго Сикейра, знакомый украинскому болельщику по выступлениям в составе Вереса. А Истанбул Башакшехир минимально победил Черно Море из Болгарии.

Азербайджанский Сабах уверенно по результату на табло одолел молдавский Петрокуб. Хотя первый гол был забит аж на 82-й минуте. А в компенсированное время экс-вингер Динамо Кахим Перрис установил окончательный счет.

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