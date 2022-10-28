Словацко и Кельн все же доиграли поединок 5-го тура Лиги конференций. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2022/23. Группа D, 5 тур

Словацко – Кельн – 0:1

Гол: Дуда, 82 (пен)

Нереализованный пенальти: Кайнц, 51 (Кельн)

Поединок группы D в Словакии еще в четверг начался с опозданием и длился всего 7 минут. Неблагоприятные погодные условия (густой туман и плохая видимость) не позволили провести матч, который вынуждены были доигрывать сегодня. Встреча была важна для обеих команд – и Кельн, и Словацко сохраняли шансы на плей-офф, но поражение кого-то означало потерю шансов на выход из группы.

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В первом тайме неплохой момент был у Кельна после выхода практически один на один, но до удара по воротам дело так и не дошло – своевременный подкат защитника спас ситуацию. Возник шанс и у хозяев – незадолго до перерыва стойка сыграла за Кельн после удара головой Доски с острого угла. 0:0, мало остроты и только один удар в створ на две команды – итог первой половины игры.

Второй тайм был веселее. Уже в начале Кельн заработал право на пенальти. Травник толкнул Адамяна, а рефери указал на отметку. Впрочем, пенальти Кельн не забил – Нгуэн парировал удар Флориана Кайнца.

Кельн был ближе к победе. В частности, Нгуэн снова спас чешскую команду после удара Дуды, эффектно убравшего защитника и оказавшегося перед кипером. И все же "козлы" достигли своего. Кельн заработал право на второй пенальти, а Дуда пробил точно.

Словацко имел шанс отыграться, но удар Хофмана головой потянул кипер. В итоге, 0:1 – Словацко с 4 очками потерял шансы даже на третье место, не говоря уже о выходе из группы. Кельн набрал 7 баллов и сохранил третью позицию перед последним туром. В домашнем матче 6-го тура против Ниццы немецкой команде нужна только победа.

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