Лига конференций 2025/26, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

АИК – Дьер – 2:1

Голы: Беширович, 7, Селина, 21 – Виталиш, 78

Викинг – Истанбул Башакшехир – 1:3

Голы: Свеннсен, 2 – Тюрюч, 60, Опере, 79, Зельке, 90+4

Силькеборг – Ягеллония – 0:1

Гол: Виталь, 15

Рига – Бейтар Иерусалим – 3:0

Голы: Реджиналдо Рамирес, 47, Яго Сикейра, 63, Муса, 69

АЗ Алкмар – Вадуц – 3:0

Голы: Перротт, 29, 74, Мердинк, 80

Андерлехт – Шериф – 3:0

Голы: Ангуло, 17, Дольберг, 48, Версхарен, 81

Викингур – Линфилд – 2:1

Голы: Холл, 3, (аг.), Йонхардссон, 56 – Фитцпатрик, 9

Дифферданж – Левадия – 2:3

Голы: Хаджи, 17, 60 – Мусаба, 14, 52, Айнсалу, 20

Левски – Сабах – 1:0

Голы: Рупанов, 90+9

Олимпия – Эгнатия – 0:0

Удаление: Фангай, 90 (Эгнатия)

Спарта Прага – Арарат-Армения – 4:1

Голы: Выдра, 25, Кайринен, 33, Кухта, 60, Бирманчевич, 80, (пен.) – Баланта, 7

Шведский АИК обыграл венгерский Дьёр. Первый тайм был за шведами – Беширович и Селина оформили комфортное преимущество еще в первом тайме. Дьёр отыграл один мяч ближе к концу встречи, но на большее не сподобился.

Лига конференций: экс-клуб Безуса разгромно победил, Кокорин как всегда и триллер с 7 голами

Истанбул Башакшехир на выезде обыграл норвежский Викинг. Хотя именно норвежцы уже на 2-й минуте вышли вперед благодаря голу Свеннсена. Во второй половине на поле вышел Эльдор Шомуродов, права на которого принадлежат Роме, а уже через 2 минуты Тюрюч сравнял счет. Под конец встречи Опере вырвал победу для Истанбула со счетом 2:1.

Ягеллония минимально обыграла датский Силькеборг на выезде – единственный гол забил Виталь. А Рига легко разбила Бейтар в первом матче. Хотя голы были лишь во втором тайме – Реджиналдо Рамирес на 47-й минуте открыл счет во встрече. Экс-игрок Вереса Яго Сикейра удвоил преимущество, а уже через 6 минут Муса сделал счет разгромным.

АЗ Алкмар разгромно победил Вадуц из Лихтенштейна – Перротт забил по голу в каждом из таймов, а Мердинк поставил точку в матче. Так же Андерлехт разобрался с Шерифом – Ангуло и Дольберг оформили комфортное преимущество для бельгийского клуба, которое закрепил Версхарен. В битве футбольных карликов Викингур из Фарер обыграл Линфилд из Северной Ирландии. Хотя именно британцы забивали больше – Холл уже на 3-й минуте забил в собственные ворота. Фитцпатрик быстро исправил промах партнера, сравняв счет на 9-й минуте, но Йонхардссон на старте второго тайма вырвал победу для Викингура.

Дифферданж и Левадия устроили эпическую перестрелку. У люксембуржцев главной звездой стал Самир Хаджи, который оформил дубль. Эстонцы ответили на это дублем Мусабы, а гол Айнсалу стал ключевым – победа со счетом 3:2.

Не обошлось и без матчей с нулями на табло. Олимпия – Эгнатия оставили самое интересное на вторую игру. Так же могло произойти в матче между болгарским Левски и азербайджанским Сабахом, но на 90+9 минуте Рупанов вырвал победу для болгар. А Спарта Прага легко разбила Арарат-Армения. Несмотря на ранний гол Баланты чехи ответили четырьмя мячами – отличились Выдра, Кайринен, Кухта и Бирманчевич.

Полесье уничтожило Пакш в матче Лиги конференций: два ассиста Крушинского, голы экс-игроков Динамо и красная Михайличенко