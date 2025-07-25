В четверг, 24 июля, во втором квалификационном туре Лиги конференций состоялись первые матчи. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 2-й раунд квалификации, первые матчи

Данди Юнайтед (Шотландия) – УНА Штрассен (Люксембург) – 1:0

Гол: Сепсфорд, 47

Динамо Минск (Беларусь) – Эгнатия (Албания) – 0:2

Голы: Лушкья, 29, Бакайоко, 89

Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония) – 1:0

Гол: Форрестер, 90

Удаления: Зихт, 64 (Нымме Калью, вторая желтая карточка), Мащенко, 69 (Нымме Калью, вторая желтая карточка)

Торсхавн (Фарерские острова) – Брондбю (Дания) – 1:1

Голы: Томсен, 89 – Бундгаарт, 62

Дечич (Черногория) – Рапид Вена (Австрия) – 0:2

Голы: Хорн, 17, Зайдль, 40 (п.)

Ларн (Северная Ирландия) – Приштина (Косово) – 0:0

Ракув (Польша) – Жилина (Словакия) – 3:0

Голы: Репка, 48, Брунес, 58 (п.), Диаби-Фадига, 73

Сараево (Босния и Герцеговина) – Университатя Крайова (Румыния) – 2:1

Голы: Кьереме, 10, Гулияшвили, 20 – Романчук, 69

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Данди Юнайтед на своем поле минимально победил люксембургский УНА Штрассен. Удержать свои ворота на замке шотландцам помог украинский голкипер Евгений Кучеренко, недавно присоединившийся к новому клубу из ЛНЗ.

Минское Динамо неожиданно уступило албанской Эгнатии. Белорусы принимали соперника на нейтральном поле (в Венгрии) и пропустили в свои ворота два сухих гола.

Настоящая драма разыгралась в Ирландии, где местный Сент-Патрикс принимал Нимме Калью, который в первом туре прошел албанский Партизани. В составе эстонцев вышли сразу два украинца – полузащитник Александр Мусолитин и защитник Даниил Мащенко. Именно последний стал одним из антигероев, заработав два "горчичника" и оставив команду на 30 минут вдевятером (за 5 минут до этого с поля удалили Зихта). Как следствие, Сент-Патриксу удалось реализовать численную победу и на последней минуте забить победный гол.

Фарерский Торсхавн сенсационно спас ничью с Брондбю. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва датчане вышли вперед. Удержать победу им не удалось – за минуту до завершения игры хозяева сумели восстановить статус-кво.

Австрийский Рапид на выезде уверенно одолел черногорский Дечич, а североирландский Ларн расписал безголевую ничью с косовской Приштиной.

Польский Ракув на своем поле без Владислава Кочергина, который восстанавливается после травмы мениска и разрыва крестообразных связок, разгромил словацкую Жилину. В составе гостей весь матч в запасе провел украинский защитник Никита Келембет.

В еще одном матче Университатя Крайова на выезде проиграла боснийскому Сараево. Румыны еще до середины тайма получили в свои ворота два гола, а в середине тайма честь гостей попытался спас украинский защитник Александр Романчук, который точным ударом сохранил шансы своей команды на ответный матч.

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