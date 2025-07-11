В четверг, 10 июля, в первом квалификационном туре Лиги конференеций состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Сергей Вакуленко (первый справа в верхнем ряду) перед матчем с Тре Фиори/ФК Пюник

Лига конференций, 1-й квалификационный раунд

Вллазния (Албания) – Даугавпилс (Латвия) – 0:1

Гол: Лизуновс, 85

Дечич (Черногория) – Силекс (Македония) – 2:0

Голы: Байович, 39, Ндиайе, 70

Удаление: Мирчевски, 50 (Силекс, красная карточка)

Торпедо-БелАЗ (Беларусь) – Работнички (Македония) – 3:0

Голы: Седько, 12, Побудей, 64, Альфред, 90+3

Биркиркара (Мальта) – Петрокуб (Молдова) – 1:0

Гол: Ачимпонг, 54

Малишево (Косово) – Викингур Рейкьявик (Исландия) – 0:1

Гол: Гансен, 45+2

Железничар (Босния и Герцеговина) – Копер (Словения) – 0:1

Гол: Матондо, 7

Вардар (Македония) – Ла Фиорита (Сан-Марино) – 3:0

Голы: Омерагич, 47, Маццотти, 66 (аг.), Роджерс, 68

Сутьеска (Черногория) – Динамо Брест (Беларусь) – 1:2

Гол: Калезич, 90 (п.) – Быков, 25, Юкович, 90+5 (аг.)

Рунавик (Фарерские острова) – ГИК (Финляндия) – 4:0

Голы: Йоенсен, 12, Несс, 35, Оббекьер, 76, Ольсен, 83

Удаление: Каллинен, 23 (ГИК, красная карточка)

Сент-Патрикс (Ирландия) – Хегельманн (Литва) – 1:0

Гол: Кина, 81 (п.)

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра) – 1:4

Голы: Кулашин, 71 – Моурело, 29, Систеро, 34 (п.), Фернандес, 40, Леон, 66

Ларн (Северная Ирландия) – Ауда (Латвия) – 0:0

Тре Фиори (Сан-Марино) – Пюник (Армения) – 1:0

Гол: Манфрони, 63

Валюр (Исландия) – Флора (Эстония) – 3:0

Голы: Магнуссон, 12, 40, Йонссон, 45

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Латвийский Даугавпилс на выезде дожал Вллазнию. Албанцы держались почти весь матч, однако за 5 минут до завершения игры пропустили. Минимальное поражение, однако, сохраняет шансы команды на проход во второй тур. К слову, в составе Даугавпилса всю игру в запасе провел 18-летний украинец Артем Гаржа.

Дечич в балканском дерби одолел Силекс. Черногорцы открыли счет под занавес первого тайма, а на экваторе второй сорокапятиминутки установили окончательный результат. Медвежью услугу македонцам оказал Мартин Мирчевски, оставив свою команду на вторую половину встречи вдесятером.

Белорусское Торпедо-БелАЗ вышло вперед уже на старте встречи с македонскими Работничками. В середине второго тайма пособники Кремля забили второй раз, а в добавленное время фактически гарантировали себе выход в следующий раунд соревнований.

Биркиркара на своем поле неожиданно одолела действующего чемпиона Молдовы Петрокуб. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый мальтийцами после перерыва. А исландский Викингур благодаря мячу, забитому в добавленное к первому тайму время, взял верх над косовским Малишево.

Словенский Копер на выезде минимально одолел боснийский Железничар, а Вардар победил Ла Фиориту из Сан-Марино. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва македонцы отгрузили в ворота соперника три сухих и безапелляционных мяча (один из них Марко Маццотти забил в собственные ворота).

Настоящей драмой завершилось противостояние Сутьески и брестского Динамо. Белорусы вышли вперед в середине первого тайма и держали победный счет до конца матча. На последней минуте черногорцы с пенальти сравняли и, казалось, спасли ничью. Однако на 5-й добавленной минуте Юкович срезал мяч в собственные ворота и подарил Динамо победу.

33-кратный чемпион Финляндии – ГИК – опозорился с фарерским Рунавиком. Сломал планы своей команде Каллинен, который в середине тайма заработал удаление и заставил гостей почти 70 минут играть в меньшинстве (скандинавы на тот момент уступали в один мяч). Рунавик четко реализовал численное преимущество, забив в ворота соперника еще три сухих гола и фактически гарантировал себе выход во второй тур.

Ирландский Сент-Патрикс дома лишь на последних минутах смог вырвать победу у литовского Хегельманна, забив с пенальти. В составе гостей в старте вышел украинский полузащитник Артем Щедрый и провел на поле 73 минуты.

Еще один неожиданный результат был зафиксирован в матче между Борацом и Санта-Коломой. Представитель Боснии и Герцеговины потерпел разгром на своем поле от скромной команды из Андорры – четыре сухих мяча удалось размочить голом престижа лишь в середине второго тайма.

Удивил и армянский Пюник, который потерпел поражение от сан-маринского Тре Фиори. Команда Егише Меликяна пропустила после перерыва и не смогла свести игру хотя бы вничью. Весь матч в составе ереванцев отыграл украинский защитник Сергей Вакуленко.

Еще в двух поединках североирландский Ларн разошелся миром с латвийской Аудой, а исландский Валюр разгромил эстонскую Флору.

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