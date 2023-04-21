4 команды вышли в 1/2 финала Лиги конференций после сегодняшних матчей.

По итогам четвертьфиналов определились полуфиналисты Лиги конференций. Фиорентина избежала позора с Лехом, АЗ взял реванш у Андерлехта, Базель неожиданно прошел Ниццу, а Вест Хэм разгромил Гент.

Полуфинальные пары Лиги конференций-2022/23:

Фиорентина – Базель

Вест Хэм – АЗ

Сетка до финала была сформирована раньше, поэтому команды узнали соперников сразу. Первые полуфиналы состоятся 11 мая, а ответные матчи – 18 мая. Фиорентина и Вест Хэм начинают на своем поле.

Напомним, что финал Лиги конференций-2022/23 примет Фортуна Арена в Праге 7 июня. Победитель получит место в групповом раунде Лиги Европы-2023/24.

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