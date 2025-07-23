Состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26. Результаты и обзор встреч смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2025/26, второй раунд квалификации, первый матч

Зира – Хайдук – 1:1

Голы: Конате, 31 – Калик, 68

Левадия – Иберия – начало в 19:30

Силькеборг – Акурейри – начало в 20:00

Нью-Сейнтс – Дифферданж – начало в 21:00

Олимпия Любляна – Интер Эскальдес – начало в 21:00

Будучност – Милсами – начало в 22:00

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Стартовал игровой день со встречи Зиры (второе место в чемпионате Азербайджана) и Хайдука (финишировал третьим в Хорватии). На бумаге хорваты выглядели фаворитами, но Конате на 31-й минуте опроверг это мнение. Впрочем, Калик во втором тайме сравнял счет, сохранив равный баланс до конца встречи.