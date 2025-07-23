Лига конференций: Хайдук спасся против представителя Азербайджана, чемпион Эстонии одолел грузин
Состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26. Результаты и обзор встреч смотрите в этой новости на "Футбол 24".
Лига конференций 2025/26, второй раунд квалификации, первый матч
Зира – Хайдук – 1:1
Голы: Конате, 31 – Калик, 68
Левадия – Иберия – 1:0
Гол: Агьири, 80
Силькеборг – Акурейри – 1:1
Голы: Макковатт, 39 – Стейнгримссон, 90+1
Нью-Сейнтс – Дифферданж – начало в 21:00
Олимпия Любляна – Интер Эскальдес – начало в 21:00
Будучност – Милсами – начало в 22:00
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Стартовал игровой день со встречи Зиры (второе место в чемпионате Азербайджана) и Хайдука (финишировал третьим в Хорватии). На бумаге хорваты выглядели фаворитами, но Конате на 31-й минуте опроверг это мнение. Впрочем, Калик во втором тайме сравнял счет, сохранив равный баланс до конца встречи.
Следующие два матча завершились с одинаковым счетом. Сначала эстонская Левадия обыграла грузинскую Иберию – обе команды являются чемпионами своих стран. Единственный гол во встрече забил ганский нападающий Агьири в конце матча. А первая игра в противостоянии между Силькеборгом (Дания) и Акурейри (Исландия) завершилась ничьей – гол Макковатта на 39-й минуте должен был стать единственным в поединке, но Стейнгримссон в компенсированное время спас исландцев от поражения.