Лига конференций 2025/26, второй раунд квалификации, первый матч

Зира – Хайдук – 1:1

Голы: Конате, 31 – Калик, 68

Левадия – Иберия – 1:0

Гол: Агьири, 80

Силькеборг – Акурейри – 1:1

Голы: Макковатт, 39 – Стейнгримссон, 90+1

Нью-Сейнтс – Дифферданж – начало в 21:00

Олимпия Любляна – Интер Эскальдес – начало в 21:00

Будучност – Милсами – начало в 22:00

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Стартовал игровой день со встречи Зиры (второе место в чемпионате Азербайджана) и Хайдука (финишировал третьим в Хорватии). На бумаге хорваты выглядели фаворитами, но Конате на 31-й минуте опроверг это мнение. Впрочем, Калик во втором тайме сравнял счет, сохранив равный баланс до конца встречи.

Следующие два матча завершились с одинаковым счетом. Сначала эстонская Левадия обыграла грузинскую Иберию – обе команды являются чемпионами своих стран. Единственный гол во встрече забил ганский нападающий Агьири в конце матча. А первая игра в противостоянии между Силькеборгом (Дания) и Акурейри (Исландия) завершилась ничьей – гол Макковатта на 39-й минуте должен был стать единственным в поединке, но Стейнгримссон в компенсированное время спас исландцев от поражения.