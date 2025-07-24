В четверг, 24 июля, во втором квалификационном туре Лиги конференций состоялись первые матчи. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 2-й раунд квалификации, первые матчи

Вараждин (Хорватия) – Санта-Клара (Португалия) – 2:1

Голы: Мамут, 10 (п.), Дабол, 85 – Фирмино, 55

Вадуц (Лихтенштейн) – Данганнон Свифтс (Северная Ирландия) – 0:1

Гол: Макаллистер, 54

Кошице (Словакия) – Неман (Беларусь) – 2:3

Голы: Милянич, 8, Черепкай, 16 – Савицкий, 55, 66, Кравцов, 79 (п.)

Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения) – 1:0

Гол: Виндекер, 52

Раднички 1923 (Сербия) – Клаксвик (Фарерские острова) – 0:0

Торпедо-БелАЗ (Беларусь) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1

Голы: Премудров, 48 – Сек, 45+1

AEK Афины (Греция) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – 1:0

Гол: Рельвас, 50

Вардар (Македония) – Лозанна (Швейцария) – 0:0

Влазния (Албания) – Викингур Рейкьявик (Исландия) – 2:1

Голы: Байрами, 67, Мала, 75 – Гуннарссон, 11

Сутьеска (Черногория) – Бейтар Иерусалим (Израиль) – 1:2

Голы: Тошкович, 28 – Шуа, 35, Ацили, 87

Аустрия Вена (Австрия) – Спаери (Грузия) – 2:0

Голы: Фишер, 8, Фиц, 90 (п.)

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Хорватский Вараждин не без проблем одолел португальскую Санта-Клару. Хозяева вышли вперед уже на старте встречи благодаря пенальти. После перерыва пиренейцы сумели отыграться, однако за 5 минут до завершения игры Вараждин сумел второй раз выйти вперед и сделали неплохой задел перед ответным матчем.

Североирландский Данганнон Свифтс дожали лихтенштейнский Вадуц – судьбу матча решил единственный гол, забитый после перерыва.

Неман на выезде оформил грандиозный камбэк с Кошице. Словаки уже к 16-й минуте побеждали со счетом 2:0 и, казалось, игра была сделана. Однако после перерыва белорусы сумели забить трижды (последний гол с пенальти) и имеют отличные шансы на проход в следующий раунд. В составе Немана на 66-й минуте на поле вышел украинский защитник Юрий Пантя.

В матче потенциальных соперников Полесья венгерский Пакш на своем поле минимально одолел словенский Марибор, а сербские Раднички расписали безголевую ничью с фарерским Клаксвиком.

Торпедо-БелАЗ разошелся миром с Маккаби Хайфа. Израильтяне сумели забить сопернику гол "в раздевалку", однако белорусы сразу после перерыва восстановили статус-кво и ничейный счет сохранился до конца поединка. В составе Маккаби весь матч провел украинский голкипер Георгий Ермаков.

Еще один представитель Израиля – Хапоэль Беер-Шева – на выезде уступил АЕКу. Греки сумели распаковать ворота соперника сразу после перерыва, ограничившись одним голом.

Албанская Влазния на своем поле оформила камбэк с исландским Викингуром. Гости вышли вперед на старте встречи, однако после перерыва пропустили дважды. Гол на выезде позволяет команде из Рейкьявика с перспективой ожидать ответного матча.

Иерусалимский Бейтар на последних минутах вырвал победу у черногорской Сутьески, а венская Аустрия уверенно победила грузинский Спаэри.

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