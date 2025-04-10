Лига конференций, 1/4 финала. Первые матчи

Бетис – Ягеллония – 2:0

Голы: Бакамбу, 24, Родригес, 45+2

Целе – Фиорентина – 1:2

Голы: Делорье-Шобе, 65 (с пенальти) – Раньери, 27, Мандрагора, 62

Юргорден – Рапид Вена – 0:1

Гол: Финнделль, 62 (в свои ворота)

Главный тренер Целе Альберт Риера, которого СМИ отправляют тренировать загребское Динамо, обещал, что его команда не станет парковать автобус и будет атаковать Фиорентину. Однако "фиалкам" удалось увезти из Словении победу, несмотря на приличную ротацию состава в исполнении Раффаэле Палладино. Тренер Фиорентины оставил в запасе Додо, Фаджоли, Кина и Гудмундссона – и всё равно получил хороший результат.

Челси разнес Легию в игре Лиги конференций – дебютный гол замены Мудрика, провал Палмера и Нкунку, дубли Санчо с Мадуэке

Гости открыли счёт благодаря неожиданному сольному проходу левого центрального защитника и капитана команды Луки Раньери: он сместился с фланга в центр, пройдя двух игроков соперника, и забил с острого угла ударом в ближний угол.

Уже во втором тайме капитан Целе Карничник наступил на ногу Мандрагоре в своей штрафной площади – и сам потерпевший реализовал пенальти. Однако через несколько минут свой 11-метровый заработали и хозяева: Понграчич сбил Матко в своей штрафной – и Делорье-Шобе пробил Де Хеа.

Иско и Антони провели отличный матч за Бетис против Ягеллонии, но в этот вечер в составе "зелёно-белых" забивали другие игроки. Бакамбу воспользовался проникающим пасом Форнальса между линиями и открыл счёт, а Хесус Родригес перед самым перерывом точным ударом удвоил преимущество Бетиса.

Ночь выдалась неприятной для игроков Рапида, поскольку им не удалось выспаться. Дважды, в два часа дня и в шесть часов утра, ультрас Юргордена появлялись перед отелем австрийской команды в центре города. Чтобы разбудить гостей из Вены, использовались петарды и пиротехнические ракеты.

Игроки Рапида ответили на поле, добыв победу. Правда, единственный мяч Юргорден забил в собственные ворота – Финнделль, находясь в движении, на ближней штанге замкнул обостряющий прострел Шауба.