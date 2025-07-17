В четверг, 17 июля, в первом квалификационном туре Лиги конференций состоялись ответные матчи. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1-й квалификационный раунд, ответные матчи

Даугавпилс (Латвия) – Влазния (Албания) – 2:4 (первый матч – 1:0)

Голы: Уильямс, 33, Диалло, 35 – Менса Алберт, 22, Яго, 45+1, Додай, 74, Кубази, 87

Хегельманн (Литва) – Сент-Патрикс (Ирландия) – 0:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Мелия, 6, Ливи, 56

Дила (Грузия) – Расинг Унион (Люксембург) – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Драме, 90+1

Удаление: Руффье, 34 (Расинг Унион, красная карточка)

Ордабасы (Казахстан) – Торпедо Кутаиси (Грузия) – 1:1 (первый матч – 3:4)

Голы: Жумабек, 90+6 – Бидзинашвили, 13

Удаление: Квирквелия, 49 (Торпедо, вторая желтая карточка)

Пюник (Армения) – Тре Фиори (Сан-Марино) – 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Отубанджо, 13 (п.), 85, Алемао, 24, Нубисси, 40 (п.), Манфрони, 89 (аг.)

Нереализованный пенальти: Пранделли, 55 (Тре Фиори)

Работнички (Македония) – Торпедо-БелАЗ (Беларусь) – 0:1 (первый матч – 0:3)

Гол: Альфред, 14

Флора (Эстония) – Валюр (Исландия) – 1:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Саппинен, 41 – Ларуссон, 29, Йонссон, 90+3

Санта-Колома (Андорра) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – 0:2 (первый матч – 4:1)

Голы: Эррера, 71, Перич, 88

Удаление: Феррейра Силва, 69 (Санта-Колома, вторая желтая карточка)

Пайде (Эстония) – Бруно'с Мегпайс (Гибралтар) – 4:1 (первый матч – 3:2)

Голы: Миллер, 37, Корр, 66, 71, Хам, 89 – Дель Рио, 76

ГИК (Финляндия) – Рунавик (Фарерские острова) – 5:0 (первый матч – 0:4)

Голы: Лингман, 18, Ринг, 53, Хостикка, 79, 93, Анцулас, 90+4

Удаления: Несс, 15 (Рунавик, красная карточка)

Вакулко с дублем ассистов не спас Ордабасы от поражения, клуб украинца проиграл в "битве карликов": Лига конференций

Даугавпилс после выездной победы над Влазнией неожиданно проиграл дома албанцам и прекратил выступление в еврокубках. Гости вышли вперед еще до середины первого тайма, однако латвийцы быстро восстановили статус-кво, а через две минутки вышли вперед. На перерыв, однако, команды ушли при ничейном счете – албанцам удалось забить гол "в раздевалку".

После отдыха Влазния добавила и банально перестреляла соперника, реализовав два из пяти выстрелов в створ ворот (хозяев хватило лишь на один неточный удар). Украинский нападающий Даугавпилса Артем Гаржа попал в заявку, но всю игру провел в запасе.

Хегельманн на своем поле не нашел аргументов против ирландского Сент-Патрикса. Литовцы в первой игре минимально уступили, поэтому сохраняли неплохие шансы пробиться во второй круг. К сожалению, соперник оказался не по зубам Хегельманну – два сухих гола оставили балтийцев за бортом турнира. К слову, в составе хозяев в старте вышел украинский полузащитник Артем Щедрый и провел на поле 63 минуты.

Грузинская Дила после выездной победы над люксембургским Расингом в первом матче, повторила успех и дома. Интересно, что гости вдесятером до последнего держали в напряжении соперника (в середине первого тайма красную карточку заработал Руффье) и пропустили лишь в добавленное время – драму точным ударом завершил Драме.

Кутаисское Торпедо неожиданно выбило казахский Ордабасы. Грузины одержали сумасшедшую победу 4:3 в первом матче, поэтому соперник сохранял хорошие шансы реабилитировались перед собственными болельщиками. Однако уже в начале встречи Бидзинашвили шокировал казахов голом. Сразу после перерыва Квирквелия заработал второй "горчичник" и в Ордабасы затеплилась надежда. Хозяева сумели реализовать численное большинство лишь в добавленное время, но этого оказалось мало, чтобы пройти в следующий тур. В составе казахской команды в основе вышел украинский полузащитник Юрий Вакулко и провел на поле 67 минут.

Пюник реабилитировался за сенсационное поражение от Тре Фиори в первой игре. Команда Егише Меликяна на своем поле накидала сан-маринцам пять сухих голов. Интересно, что два мяча армяне забили с пенальти, а последний соперники забили сами себе. На 55-й минуте гости имели шанс перевернуть игру, но не реализовали одиннадцатиметровый. В составе Пюника весь матч отыграл украинский защитник Сергей Вакуленко.

Белорусское Торпедо-БелАЗ минимально одолело македонские Работнички и по итогам двух матчей (4:0) прошло дальше. Результат приспешников России повторил и исландский Валюр, который после домашнего разгрома (3:0) над Флорой на выезде минимальной победой смазал себе проход в следующий круг Лиги конференций.

Санта-Колома после сенсационной выездной победы над боснийским Борацем не смогла повторить свой успех дома и пропустила два сухих гола. К счастью для болельщиков андоррцев этого оказалось достаточно, чтобы по итогам двух матчей (4:3) пройти дальше – во втором круге их соперником будет Полесье Руслана Ротаня. Интересно, что последние 20 минут хозяева провели в меньшинстве – именно благодаря численному большинству боснийцы и забили свои два гола.

Эстонский Пайде на своем поле разгромил гибралтарский Бруно'с Мегпайс. Балтийцы отгрузили в ворота соперника четыре гола, пропустив лишь раз. 7:3 по сумме двух встреч – дальше идут эстонцы.

В еще одном матче ГИК оформил громкий камбэк с Рунавиком. После неожиданного разгрома в первой игре со счетом 0:4 финны дали бой фарерцам, забив в основное время три сухих гола. В добавленное время Хостикка оформил дубль и вывел свою команду во второй круг Лиги конференций. К слову, скандинавам очень помогло удаление – уже с 15-й минуты Рунавик играл в меньшинстве.

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