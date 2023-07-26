Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

Струга – Будучность – 1:0

Гол: Ибраими, 30

РФШ – Сабах – 0:2

Голы: Летич, 22, Волкови, 55

Митьюлланд – Прогрес – 2:0

Голы: Далсгор, 37, Каба, 59

ЦСКА 1948 – ФКСБ – 0:1

Гол: Коман, 28

Фенербахче – Зимбру – 5:0

Голы: Кадиоглу, 11, Кент, 13, Джеко, 61, Шиманьски, 63, Кинг, 88

Неман – Бальцан – 2:0

Голы: Савицкий, 55, Карпович, 85

По итогам первых матчей Фенербахче на 99% гарантировал себе выход в следующую стадию турнира. Один из мячей в составе турецкого гранда забил новичок Эдин Джеко, которому непривычно играть не только в самом турнире Лиги конференций, но и ещё и на стадии отбора – несколько месяцев назад босниец выходил в стартовом составе в финале Лиги чемпионов... Тем не менее, он должен быть рад, ведь этот гол стал для него дебютным в официальном матче за новый клуб.

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В Болгарии матч между ЦСКА 1948 и румынским ФКСБ прерывался на 6 минут – на 71-й минуте встречи погасло освещение на стадионе. Хозяева к тому моменту встречи проигрывали, поэтому это событие сыграло на руку игрокам гостевой команды.