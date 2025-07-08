Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. Первые матчи

Сент-Джозефс – Клифтонвиль – 2:2

Голы: Рей, 55 (с пенальти), 83 – Каррен, 39, Эддис, 78 (с пенальти)

На 54-й минуте удален Кини (Клифтонвиль)

Флориана – Хеверфордвест – 2:1

Голы: Гамарра, 42, Грек, 59 (с пенальти) – Амун, 27

Гибралтарский Сент-Джозефс был полон решимости одержать победу над североирландским Клифтонвилем, но смог добиться лишь ничьей. Именно такой результат спас для хозяев 35-летний легендарный для гибралтарского футбола вингер Альваро Рей благодаря своему дублю. Клифтонвиль вышел вперед, даже играя в меньшинстве – на 54-й минуте полузащитник гостей Джек Кини совершил так называемый "фол последней надежды". Но хозяевам нужно отдать должное: во втором тайме они дважды потревожили каркас ворот – Мануэль Санчес и Хуанма пробили в перекладину и штангу соответственно.

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26-кратный чемпион Мальты Флориана считался большим фаворитом в матче с валлийским Хеверфордвестом – и подтвердил свой статус. Но хозяева одержали не "сухую", а волевую победу – гол Бена Амуна оставил валлийцам шансы на проход во второй раунд по сумме двух матчей.